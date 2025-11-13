Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  16°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / RABIA

Encontraron un murciélago con el virus de la rabia en Montevideo: MSP implementa medidas de prevención

La cartera destacó que no se registraron personas expuestas u afectadas por el animal

13 de noviembre 2025 - 8:32hs
Murciélago&nbsp;

Murciélago 

Getty Images

El Ministerio de Salud Pública (MSP) avisó en las últimas horas sobre el hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en Montevideo.

La cartera destacó que no se registraron personas expuestas u afectadas por el animal.

"En respuesta a esta situación, se está trabajando de forma coordinada con la Unidad de Zoonosis y Vectores y con el Instituto de Higiene, implementando medidas de prevención en la zona", informaron desde la cartera.

Más noticias
Ozzy tenía reputación de ser oscuro y sangriento.
ROCK

¿De verdad Ozzy Osbourne le arrancó la cabeza a un murciélago de un mordisco en uno de sus conciertos?

Un delincuente robó una camioneta en Tres Cruces el lunes y lo detuvieron hoy
MONTEVIDEO

Un ladrón robó una camioneta, el dueño la encontró en redes y pactó un encuentro para "comprarla": la Policía la recuperó tras persecución y disparos

Entre las acciones se incluyen la vacunación antirrábica de perros y gatos y la difusión de "medidas preventivas en la zona".

El operativo conjunto se desarrollará durante esta semana y la próxima, informan desde el ministerio.

La rabia es una enfermedad viral que se transmite a las personas por mordeduras o arañazos de animales infectados.

Los murciélagos, perros y gatos sin vacunación vigente, así como algunos animales silvestres, pueden portar el virus.

No se debe manipular un murciélago sin protección. En caso de contacto directo, mordedura o arañazo, invitan a consultar de inmediato en un servicio de salud y notificar al MSP al teléfono 1934 interno 4010.

"Los murciélagos son parte de nuestra fauna autóctona y cumplen una función esencial en el ecosistema, por lo que se recomienda no atacarlos ni matarlos, sino seguir las pautas de exclusión segura", dicen.

Temas:

Murciélago Montevideo msp Universidad de la República

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Obras en la calle Canelones en el año 2019
CIUDAD

Avenida Rivera, Millán, Canelones, Ellauri y hasta la Rambla: las calles de Montevideo que la intendencia prevé arreglar

Fachada de Tata en Barros Blancos. Archivo
OPERATIVA

Medios argentinos aseguran que Francisco de Narváez venderá la cadena de supermercados TaTa

Vacas: exportación de ganado en pie desde el puerto de Montevideo (foto de archivo).
POLÉMICA

Un barco con casi 3.000 vacas uruguayas trancado frente a Turquía: decenas han muerto y hay versiones cruzadas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos