Encontraron un murciélago con el virus de la rabia en Montevideo: MSP implementa medidas de prevención

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) avisó en las últimas horas sobre el hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en Montevideo .

La cartera destacó que no se registraron personas expuestas u afectadas por el animal.

"En respuesta a esta situación, se está trabajando de forma coordinada con la Unidad de Zoonosis y Vectores y con el Instituto de Higiene, implementando medidas de prevención en la zona ", informaron desde la cartera.

Entre las acciones se incluyen la vacunación antirrábica de perros y gatos y la difusión de "medidas preventivas en la zona" .

El operativo conjunto se desarrollará durante esta semana y la próxima, informan desde el ministerio.

La rabia es una enfermedad viral que se transmite a las personas por mordeduras o arañazos de animales infectados.

Los murciélagos, perros y gatos sin vacunación vigente, así como algunos animales silvestres, pueden portar el virus.

No se debe manipular un murciélago sin protección. En caso de contacto directo, mordedura o arañazo, invitan a consultar de inmediato en un servicio de salud y notificar al MSP al teléfono 1934 interno 4010.

"Los murciélagos son parte de nuestra fauna autóctona y cumplen una función esencial en el ecosistema, por lo que se recomienda no atacarlos ni matarlos, sino seguir las pautas de exclusión segura", dicen.