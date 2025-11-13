Hija de Diego Maradona acusó que la jueza del caso por la muerte de su padre, Julieta Makintach, le mintió sobre la realización de un documental

Muerte de Diego Maradona: la fiscalía pide investigar la casa donde falleció y un defensor pidió recusar a los jueces

Una de las hijas de Diego Maradona dijo este miércoles que la jueza apartada del juicio por la muerte del "Diez" le juró que no estaba haciendo un documental sobre el caso, antes de descubrirse que sí participó en uno.

"Me juró por sus hijos que no había documental y yo le creí" , dijo entre lágrimas Gianinna Maradona , que declaró como testigo en el juicio político a la magistrada Julieta Makintach, de 48 años, según el medio local Infobae.

En mayo se desató un escándalo cuando se divulgaron imágenes de la jueza como protagonista de un documental clandestino sobre el proceso que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte en 2020 en Argentina .

Por el incidente, Makintach fue removida y el juicio anulado. El jueves comenzó el proceso que juzgará la conducta de la jueza y puede derivar en su destitución.

(FILES) (L-R) Judges Veronica Di Tommaso, Maximiliano Savarino and Julieta Makintach are seen during the trial for the death of late Argentine football legend Diego Maradona at the San Isidro court in San Isidro, Buenos Aires province, Argentina on March Los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach Foto: AFP

Según la acusación de la fiscal Analía Duarte, la magistrada participaba en esta producción audiovisual "con el fin de explotar comercialmente" el caso Maradona y su accionar afectó la imagen del poder judicial "frente al mundo".

"No podía dejar de llorar, no lo podía creer", dijo Gianinna Maradona al recordar cuando vio las imágenes del documental en la audiencia, donde se mostraron, añadió en su declaración testimonial que duró unos 10 minutos, según Infobae. Su hermana Dalma iba a declarar pero desistió en el juzgado.

Makintach se defendió diciendo que el proyecto fue una propuesta "de una amiga" y que "no existía la idea de un documental".

"Fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias (...). Ojalá alguno me hubiera venido a decir 'estás poniendo en riesgo el debate'", dijo el jueves de la semana pasada.

Se prevé que el proceso termine este jueves y luego habrá seis días hábiles para que el jurado tome su determinación.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cp85991ndk5o Gianinna y Dalma Maradona, hijas del futbolista, llegaron al tribunal para conocer la decisión sobre el juicio. Reuters

La anulación del juicio por la muerte de Maradona tiró por la borda 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales, entre ellas las de las hijas del astro de fútbol, Dalma, Gianinna y Jana, que revivieron entre lágrimas el momento de la muerte de su padre.

El miércoles de la semana pasada, se anunció que el 17 de marzo de 2026 comenzará el nuevo juicio por la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, cuando se recuperaba de una operación neurológica en su hogar.

Volverán a ser juzgados los siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte del paciente. Una enfermera enfrentará un juicio separado.

FUENTE: AFP