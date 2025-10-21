Grupo sueco anunció acuerdo con hijos de Diego Maradona para gestionar su marca; mirá qué productos comercializarán

La compañía Electa Global , oriunda de Suecia , anunció el martes un acuerdo de colaboración exclusiva con los cinco hijos considerados herederos de Diego Maradona para comercializar productos bajo la marca del astro argentino fallecido en 2020.

"En el marco de este acuerdo a largo plazo, Electa se encargará de todos los aspectos relacionados con el diseño de los productos, la fabricación, la comercialización y la distribución , en estrecha coordinación con la familia", indicó este martes la compañía en un comunicado.

"No hay muchos productos oficiales de Maradona" , señaló el empresario suecoiraní Ash Pournouri, propietario de Electa, en una entrevista con AFP.

"Esto se debe en parte a que no se hizo durante su vida y, desde su fallecimiento, su familia y sus hijos no han querido emprender nada con nadie. Ha llevado tiempo ganarse su confianza ", explicó.

El legendario 10 argentino murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía.

CARLO HERMANN / AFP Foto por CARLO HERMANN / AFP Blue tarps close the access to Largo Maradona in the Spanish quarters of Naples on October 16, 2025. The Largo Maradona hosting the famous murales dipicting Argentinian football legend Diego Armando Maradon La Plaza Maradona de Nápoli con sus comercios cerrados Foto: AFP

"El nombre de nuestro padre tiene un significado inmenso para millones de personas en todo el mundo", dijeron sus herederos, citados en el comunicado de Electa.

"No se trata solo de productos (...) Se trata de preservar quién era Diego: su pasión, su energía y su amor por la gente", añadieron.

Los productos de la marca Diego Maradona

En un primer momento, se diseñarán prendas, zapatos y accesorios de alta gama destinados al mercado de Europa principalmente.

El mes pasado, la justicia argentina embargó bienes de dos hermanas de Maradona, de su abogado y de otras tres personas por presunta administración fraudulenta de la marca de la leyenda del fútbol.

Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires dispuso procesar al que fuera defensor de Maradona, Matías Morla, y a dos de sus asistentes por presunta administración fraudulenta de la marca "Diego Maradona" y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte.

El fallo ordenó que los bienes, tangibles o no, pasaran "inmediatamente a propiedad de sus herederos".

