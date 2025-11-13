"Dios es Enano": Malvín realizará el partido despedida de Fernando Martínez, exbasquetbolista e ídolo del club

El festejo de Fernando Martínez con la red en uno de sus campeonatos con Malvín

Malvín prepara un partido despedida para Fernando "Enano" Martínez , meses después de que el histórico jugador playero se retirara de las canchas a sus 45 años.

El club anunció en sus redes sociales que el partido se realizará el viernes 28 de noviembre en el gimnasio de Malvín.

Las entradas ya están a la venta a través de Tickantel. Valen 550 pesos , e incluyen una camiseta especial con el 44 característico del "Enano" , junto a las cuatro estrellas que obtuvo en el Playero. "Dios es Enano" , se lee en la publicación de Instagram del club.

Martínez jugó en Malvín de 2006 a 2016 , con un pequeño pasaje en 2008 por el Guaros de Lara de Venezuela en el medio.

Durante ese lapso el jugador ganó la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) de 2006/2007, 2010/2011, 2013/2014 y 2014/2015, todos como titular indiscutido.

Tras su salida del Playero, Martínez jugó seis años en Goes, pasó por Urupán de Pando y Urunday Universitario, y se retiró meses atrás en Montevideo BBC, el club en el que debutó en el año 2000.