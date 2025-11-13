Dólar
El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

"Dios es Enano": Malvín realizará el partido despedida de Fernando Martínez, exbasquetbolista e ídolo del club

El evento se realizará el 28 de noviembre y las entradas ya están a la venta a través de Tickantel, con una camiseta especial incluida

13 de noviembre 2025 - 9:51hs
El festejo de Fernando Martínez con la red en uno de sus campeonatos con Malvín

El festejo de Fernando Martínez con la red en uno de sus campeonatos con Malvín

Malvín prepara un partido despedida para Fernando "Enano" Martínez, meses después de que el histórico jugador playero se retirara de las canchas a sus 45 años.

El club anunció en sus redes sociales que el partido se realizará el viernes 28 de noviembre en el gimnasio de Malvín.

Las entradas ya están a la venta a través de Tickantel. Valen 550 pesos, e incluyen una camiseta especial con el 44 característico del "Enano", junto a las cuatro estrellas que obtuvo en el Playero. "Dios es Enano", se lee en la publicación de Instagram del club.

Durante ese lapso el jugador ganó la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) de 2006/2007, 2010/2011, 2013/2014 y 2014/2015, todos como titular indiscutido.

Tras su salida del Playero, Martínez jugó seis años en Goes, pasó por Urupán de Pando y Urunday Universitario, y se retiró meses atrás en Montevideo BBC, el club en el que debutó en el año 2000.

Fernando Enano Martínez Malvín Tickantel

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
FÚTBOL

La gran ventaja que tendrá Nacional para las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool o Peñarol, tras haber ganado la Tabla Anual

Ignacio Ithurralde
FÚTBOL

Se terminó el ciclo de Ignacio Ithurralde como técnico de Defensor Sporting tras la determinación de la comisión directiva del club

Leandro García Morales
LIGA URUGUAYA

Leandro García Morales y Nicola Pomoli denunciados por insultos en Peñarol: ¿cuántos partidos pueden perderse en la Liga Uruguaya de Básquetbol?

La fachada de la AUF
FÚTBOL

Fiscalía archivó denuncia de 12 clubes contra el Comité Ejecutivo de la AUF por balances fraudulentos de US$ 25.000.000; pedirán la revisión del caso

