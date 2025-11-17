El Toro Álvaro Rodríguez y Federico Valverde fueron al Santiago Bernabéu a ver un espectáculo totalmente diferente que atrapó a Madrid

Álvaro Rodríguez y Federico Valverde vieron el partido de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid

El uruguayo Federico Valverde y su excompañero de Real Madrid, Álvaro "Toro" Rodríguez, hoy jugador de Elche de LaLiga de España, concurrieron este domingo junto a otros amigos al Estadio Santiago Bernabéu a ver un espectáculo nunca visto en España y que llevó muchísima gente.

Ambos futbolistas aprovecharon el parate que existe por la doble fecha FIFA de noviembre para poder concurrir.

Cabe señalar que, como informó Referí, Valverde no pudo viajar para jugar con la selección uruguaya ante México y Estados Unidos debido a que se lesionó en el último partido jugado con Real Madrid por LaLiga de España, cuando empataron de visitantes el domingo 3 de noviembre ante Rayo Vallecano 0-0.

Federico Valverde y el Toro Rodríguez, hijo de Coquito Rodríguez, campeón dos veces de la Copa Libertadores de América con Peñarol, estuvieron este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Allí vieron un partido de la NFL de Estados Unidos, de fútbol americano entre Miami Dolphins y Washington Commanders.

Los primeros vencieron 16-13 a su rival.

Daddy Yankee y Bizarrap pusieron toda la emoción y el canto en el Santiago Bernabéu con su Halftime Show. Latinoamérica estuvo en Madrid.