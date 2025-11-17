Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El Indio Olivera homenajeó a Diego Aguirre por sus 250 partidos dirigidos en Peñarol: "¿Un mensaje por las finales ante Nacional? Vamos por todo"; mirá el video

El entrenador carbonero recibió un nuevo reconocimiento del club este lunes en Los Aromos

17 de noviembre 2025 - 15:32hs

Peñarol consiguió una victoria trascendente por 2-1 sobre Liverpool en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y en el alargue, con un hombre de más, clasificó a las finales en las que jugará dos clásicos contra Nacional, tras haber obtenido la Tabla Anual. En tanto, Diego Aguirre cumplió 250 partidos al frente del club como técnico y fue homenajeado.

El homenaje a Diego Aguirre

Si bien Diego Aguirre cumplió sus 250 partidos como director técnico de Peñarol este domingo ante Liverpool, recién este lunes en Los Aromos recibió un cálido homenaje.

Diego García en Peñarol
PEÑAROL

El presente de Diego García: del golazo que comenzó la remontada de Peñarol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya a la sentencia en ocho días

Javier Méndez de Peñarol y Nicolás López de Nacional en la final del Torneo Intermedio
LIGA AUF URUGUAYA

Mirá cómo será el régimen de disputa de las finales de la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol, y cómo se define el campeón

Nada menos que uno de los grandes capitanes de la historia del club como el Indio Walter Olivera, le entregó un cuadro con una camiseta y el número 250.

"Primero está Roque (Máspoli)", le dijeron y Aguirre contestó: "¿Primero Roque? Y escuchame, para superar a Roque tengo que vivir más de 100 años...", contestó con una sonrisa.

Roque Máspoli dirigió 397 partidos al primer equipo de Peñarol.

"Es tremendo. No te das cuenta las cosas que van pasando. Nombran a entrenadores con mucha historia que han hecho grande a Peñarol y hoy ser parte de esos nombres me llena de orgullo", admitió el DT carbonero.

Al ser consultado Diego Aguirre sobre las finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya y que dejara un mensaje, indicó: "Vamos por todo".

Peñarol Diego Aguirre Liverpool Nacional Los Aromos Indio Olivera Liga AUF Uruguaya

