Sergio Gorzy apuntó contra Marcelo Bielsa y pidió su salida tras los dichos de Suárez: "Es momento de cambiar"

Gorzy, que desde la contratación del argentino ha sido crítico con Bielsa, empezó el programa diciendo "Hace días que vengo diciendo que cuando todo se sepa, me iba a sentar en mi trono, iba a poner mi mano para que hiciesen fila india aquellos bielsistas ortodoxos y me pidieran disculpas besándome la mano, y con la otra mano, cual emperador romano, yo iba a decidir si iba para arriba, al medio o abajo. No me gusta pegar en el suelo, entonces no voy a ir por ahí, pero quiero decir algo sobre lo que vengo anunciando desde el primer día".

En su editorial, el periodista defendió a Suárez y comentó "Ahora el problema para algunos es Suárez, he leído a personas, a hinchas anónimos que dicen ¿por qué habla ahora, por qué complica las cosas y ensucia la cancha, genera esta división? Se equivocan de vuelta, y acá vengo yo para iluminarlos. Suárez no pudre todo, está todo podrido y por eso habla. Suárez no dice algo y todo se viene abajo, se vino todo abajo y por eso el que habla es el capitán".

"Federico Valverde dijo que el único que defendió a los jugadores después de los líos con Colombia fue Bielsa, pero no fue un elogio, fue un palo a los dirigentes. Un palo a la Mutual, que no habló porque los dirigentes le pidieron que no, porque ahora no es independiente, es parte de la dirigencia. Valverde piensa lo mismo que Suárez, y no es el capitán, es el capitán si no están Suárez o Josema Giménez. Y lo que piensa Suárez lo piensan todos en el Complejo Celeste y todos los jugadores que están citados, que no dicen nada para no perder las citaciones", afirmó Gorzy.

El conductor dijo que el técnico argentino "es caro, innecesario e irrespetuoso", e hizo una lista de los hitos deportivos de su proceso al frente de la selección.

"Es caro porque no ganamos el oro panamericano y no pasamos la primera fase con el chileno que nos metió, porque no clasificamos ni a la segunda fase del preolímpico, caro porque fuimos a la Copa América como el país junto con Argentina con más copas y volvimos segundos en esa lista. El tercer puesto no es grave, sino creer que Bielsa hace todo bien. Y ahora en la Eliminatoria vamos terceros, fuimos segundos en las de Rusia 2018, terceros para Qatar 2022. Es lo mismo ser primero, segundo, tercero, van siete al Mundial, nos clasifica cualquiera por menos de 24 millones", dijo.

"No sé si hay multas, porque ahí no lo podés sacar, pero esos 24 millones ya están tirados a la basura, no hay ningún legado porque nunca visitó un club, nunca habló con un técnico de juveniles de ningún equipo, no le dio ninguna charla a los técnicos locales, no vino Alemania sino Nicaragua a jugar contra Uruguay, porque no vino Francia sino Cuba, no España sino el País Vasco B, ningún sponsor vino por él. Si no hay multa, es momento de cambiar, sino hay que ver cual es la multa".

En su editorial, Gorzy cuestionó a los defensores de Bielsa. "Los que creyeron que era un salto de calidad, al fin lo vimos. Hay gente que lo puso como un dios, y dijo 'al fin', ¿al fin qué? Al fin nada. Le ganamos a Brasil, ¿y? Perdió cuatro de los ocho que jugó. Le ganamos a Argentina, campeona del mundo, si, pero ya perdió dos partidos. Están de fiesta. La gente vio maravillas porque el resultado te hace ver maravillas".

"Hay un régimen policíaco, esto no es el ejercicio. Destrozó todo lo que se había hecho, pero Tabárez en 15 años solo ganó un trofeo. En Argentina pasaron 28 años de cracks, técnicos y jugadores, entre ellos Bielsa que estrelló una Ferrari. No es fácil ser campeón todos los días", agregó..

Y cerró diciendo "Si tuviera dignidad el lunes Bielsa tendría que pedir disculpas, agarrar el bolso e irse, y ver como arregla el contrato. No lo quiere nadie", aunque reconoció que "Si a pesar de esto ganamos todo lo que jugamos, cierro los esfínteres".

El editorial completo de Sergio Gorzy