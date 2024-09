Sergio Gorzy asegura que Suárez se va de la selección "porque a Bielsa no lo aguantan más"

Los dichos de Sergio Gorzy sobre Bielsa y Suárez

Más allá del contexto deportivo, Gorzy consideró que detrás de la decisión de Suárez hay un componente de vínculo con el técnico. "Él no se retira porque llegó a la conclusión de que no puede más. No se retira porque no tiene más fuerza para jugar en la Selección o porque considera que hay otros mejores", señaló.

"Se retira porque a Bielsa no lo aguantan más, como pasó con otros jugadores", lanzó Gorzy. "Tengo información", aclaró.

Recibimos a @camaraceleste y conversamos sobre la salida de Suárez de la Selección ''El no se retira porque no tiene más fuerza para jugar en la Selección o porque considera que hay otros mejores. El se retira porque a Bielsa no lo aguantan más'', expresó pic.twitter.com/wTJYpTVEoR — Canal 4 (@Canal4_UY) September 3, 2024

"Hay parte opinión y parte información, no es que Suárez me dijo, porque no es así. Pero ¿cuántas veces nombró a Bielsa en la conferencia? Ninguna, solo dijo que habló con él. Nombró más a Óscar Tabárez, que es algo que se entiende también. Pero si era una despedida en buenos términos, el técnico estaba ahí", comentó.