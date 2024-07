Sergio Gorzy defendió a Romano por su reacción en la conferencia de Bielsa y cuestionó al entrenador: "Sabe parar una línea de cuatro, de periodismo no"

"A mí se me acusa de alcahuete de la empresa que me paga el sueldo, no es lo mismo un estado que una empresa, aunque sea Coca-cola. Es privada. No es lo mismo la AUF que es una sociedad civil sin fines de lucro, que un privado. No es que el suelo de Bielsa lo pagamos con nuestros impuestos, pero tiene que explicar lo que hace, de donde salen las cosas", dijo en referencia al millonario salario del técnico argentino.

¡Sergio Gorzy habló de todo en #AlgoContigo! El periodista regresó de Estados Unidos tras la Copa América y se refirió a las declaraciones de Marcelo Bielsa. "Yo comparto", dijo sobre la actitud de Rodrigo Romano de levantarse y retirarse de la conferencia de prensa. pic.twitter.com/JfJTEokUCG — Canal 4 (@Canal4_UY) July 15, 2024

El conductor de Algo Contigo, Luis Alberto Carballo, le señaló a Gorzy que así como Romano había defendido las acciones de los jugadores, su compañero en la transmisión, el comentarista Federico Buysan, "cinco minutos antes los hizo pedazos, hablando de papelón y bochorno".

Ante ese comentario, Gorzy respondió: "Eso se llama periodismo, uno dice una cosa y otro dice otra. Se equivoca ahí Bielsa en agarrarse con la prensa. Romano se pone el sayo, pero salta ante una pregunta, sobre las posibles sanciones a Uruguay. Bielsa pretendía que la pregunta fuera algo como '¿qué le parece que Uruguay sea injustamente sancionado porque esto no puede ser, la culpa es de otro?'. Si un periodista hace eso, está mal, porque una pregunta no puede incluir la respuesta. Vos no podés influir la respuesta. No le podés preguntar 'qué frío hace hoy, no?', le tenés que preguntar '¿tiene frío o tiene calor?'. Está en el manual".

"Bielsa sabe parar una línea de cuatro, de periodismo no sabe. Él quiere que le hagan las preguntas que vino preparado para contestar. Esa parte no la comparto, y fue injusto con Romano, de repente está caliente con Buysan. ¡Que dé nombres!", exclamó.