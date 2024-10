Luis Suárez reveló que Marcelo Bielsa se "molestó" por el pasillo que le hicieron en el Complejo Celeste y explicó por qué habló en este momento; mirá el video

“Cuando lo vi ahí, me emocioné un poco, fue algo de los compañeros que me querían hacer un regalo, en ese momento me querían hacer un regalo y que el entrenador se había molestado porque le estaban trastocando la planificación, que él tenía una charla 12:45 con otro jugador y como estaba trastocando eso por hacer un pasillo”, comentó.

“Cuando me entero de eso, imaginate, el pensamiento mío en ese momento que yo me entero de eso, del gran detalle que hicieron mis compañeros que afrontaron ahí esa situación de decir ‘no, queremos hacer la despedida a Luis’, de decir, ‘menos mal Luis, menos mal, lo hiciste en el momento justo porque por algo pasan las cosas y por algo tomo la decisión’”, agregó.

En el video del pasillo que publicó la AUF se lo ve a Marcelo Bielsa aplaudiendo en el momento en el que Suárez ingresa al edificio del predio junto a sus hijos.

“Y no miento, en lo que estoy diciendo, todo lo que estoy contando no miento, estoy diciendo la verdad”, agregó el salteño.

Suárez también explicó por qué salió a hablar en este momento, algo que por lo que ha sido cuestionado ya que el equipo está en plena actividad.

“Y quiero el bien de la selección. Van a decir, ‘si querés el bien de la selección, por qué salís a decir’. Y porque quiero que se mejoren las cosas y si yo no lo digo, que lo viví en carne propia, porque nadie me puede discutir que todo lo que estoy contando lo viví en carne propia”.

"Estaba la Copa Libertadores, estaba jugando Peñarol, no veía el momento porque yo me quería expresar pero también la conferencia la semana pasada me chocó un poco", señaló, en referencia a la conferencia que dio Bielsa en la que habló de Suárez.

"Me chocó porque realmente yo nunca sentí esas palabras o esas cosas que se decían personalmente, y por qué decirlo así para afuera y no internamente. Es como que llega un momento que el jugador le duele, se cansa. No querés generar un mal ambiente pero no lo vas a generar porque los jugadores ya saben todo lo que pienso, saben todo lo que piensan ellos, saben todos los que están viviendo", añadió.