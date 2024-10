Las 10 frases más fuertes de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa: "Los jugadores van a explotar"

“Los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar… En la Copa América hubo compañeros que se plantearon ‘Luis, juego la Copa América y no juego más’. Y te ponés a pensar y decís estamos llegando a un punto difícil. Y después se te va, te sana todo eso y vas a por que querés a tu país, querés a la selección porque todos morimos por la selección de tu país”.

El cruce por el saludo a los hinchas en Estados Unidos

“(Bielsa) Hace una conferencia de que el pueblo, que la gente, que todo lo que pasa en la hinchada, que nosotros podemos parar a la gente… Y estamos un día llegando a Nueva York, que después de un entrenamiento llegamos como a las 9, 9 y media de la noche. Llegamos derecho a cenar, había gente en los hoteles, los que estaban ahí en Nueva York, veían que teníamos 300, 400 personas en el hotel ahí esperándonos a nosotros. Venían de estar 4 o 5 horas esperando en el hotel. Y el profe nos dice, antes de bajar del ómnibus: ‘Muchachos, dice Marcelo que no paren con la gente, que sigan derecho’.

“Y yo, como capitán, en el fondo me paro y le digo: ‘¿Cómo, profe? ‘Yo le paso lo que me dice el entrenador, dice eso’. Como capitán, con respeto a la gente, al agradecimiento que nosotros tenemos de que yo empecé la selección de agradecerle a la gente, dije ‘paramos todos muchachos’. Y ahí todos lo dijeron, ‘paramos todos, paramos todos, paramos todos’. Y ahí paramos, 15, 20 minutos, mitad para un lado, mitad para el otro, con la gente. Y después, al otro día, tenemos una charla que el entrenador empieza a hablar que el uruguayo es esto, que el uruguayo compite, que el uruguayo no se quede en un temático y el uruguayo, ¿por qué juega? por la gente. Y ahí nos miramos entre todos, pero no te miento, que nos quedamos mirando, no sé. Pero cómo por la gente, si ayer nos pediste que no... A veces es fácil hablar”.

La charla que tuvo con Marcelo Bielsa en la Copa América

“Voy a una conversación con él (Bielsa), me siento frente a él, le estoy hablando entre 5 o 6 minutos más o menos, mirándolo a la cara y diciendo los puntos que nosotros estábamos, los jugadores estábamos con él, que le apoyamos, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara, todo lo que iba a ser la convivencia todavía no empezaba. Me miró y me dijo ‘muchas gracias, Luis’. Y me levanté y me fui. No me contestó nada a los 5 o 6 minutos yo estuve mirando y me quedé como diciendo ¿qué? ¿Cuál es la respuesta? No conseguí ninguna respuesta. Y a partir de ahí yo ya acepté que tenía que quedarme callado en todo momento y respetar lo que él dijera hasta que yo siguiera mi camino y tomara una decisión de qué iba a ser en la selección”.

La situación de Agustín Canobbio en la Copa América

“No fue de alcanzapelotas que le puso a Agus, sino que vieron que había tres sparrings que habían ido de la sub 20, y a Agus lo puso en la parte de los sparrings y lo puso a hacer los pases que dieron en casi la mitad de la Copa América a los sparring, daban esos pases y lo puso a Agus a dar esos pases de sparring y a los otros, a los sparrings, a hacer los movimientos que en realidad los tenían que hacer los jugadores”.

“Y a un jugador que está entre los 26 de una Copa América, no podés dar a entender o hacerlo partícipe como si fuera un sparring”, comentó. “Y molesta. Lo entiendo a Agus, lo voy a bancar a Agus en esta, porque es entendible y bastante se contuvo y es normal, es normal que llegara a esa situación”, comentó. “Es entendible que por todo, entre comillas, toda la situación que vivió Agus en la Copa América, se sintió menospreciado, explotó. Es normal que un chiquilín explote. Es normal. Yo fui más inteligente y yo me supe contener por ser más seguro, por tener otra imagen y contenerme de muchas situaciones”, expresó.

La parte humana

“Un poco los jugadores tienen que adaptarse, están adaptados a lo que es su forma de entrenar, a alguna metodología de trabajo, de video, de charla, de lo que sea, porque nos adaptamos en todos los equipos con todo tipo de entrenadores. Pero en la parte humana es lo que más les debe estar doliendo a los jugadores, la parte del trato humano, el respeto humano que tenemos que tener hacia los trabajadores”.

"No se la agarren con los jugadores"

"El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien", dijo Luis Suárez. "No se sorprendan que puedan haber más casos (como la renuncia de Matías Vecino) y yo creo que tenemos que poner un límite porque la gente, el público, se la va a agarrar por los jugadores que no quieren venir a la selección. No es por los jugadores que no quieren venir a la selección. Los jugadores necesitamos otro tipo de cariño".

La convivencia en el Complejo Celeste

"En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar ni saludar ni comer con nosotros", contó. "Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día", aseguro.

Lo que habló con Ignacio Alonso y Jorge Giordano

“Nacho (Alonso) lo sabe perfectamente de lo que yo pienso, y se lo dije a él, se lo dije por teléfono y se lo dije en persona. Le dije que él era el que tenía que marcar un punto, y él lo sabe perfectamente de mi boca, así que no se va a enojar por lo que yo diga ahora. Sí le puede llegar a irritar un poco que salga en estos momentos, pero él sabe perfectamente lo que yo pienso y sabe que yo siempre lo hacía responsable tanto a Jorge como a Nacho, que fueron los que permitieron eso”.

Por qué salió a hablar en este momento

“Y quiero el bien de la selección. Van a decir, ‘si querés el bien de la selección, por qué salís a decir’. Y porque quiero que se mejoren las cosas y si yo no lo digo, que lo viví en carne propia, porque nadie me puede discutir que todo lo que estoy contando lo viví en carne propia”.

"Estaba la Copa Libertadores, estaba jugando Peñarol, no veía el momento porque yo me quería expresar pero también la conferencia la semana pasada me chocó un poco", señaló, en referencia a la conferencia que dio Bielsa en la que habló de Suárez. "Me chocó porque realmente yo nunca sentí esas palabras o esas cosas que se decían personalmente, y por qué decirlo así para afuera y no internamente. Es como que llega un momento que el jugador le duele, se cansa. No querés generar un mal ambiente pero no lo vas a generar porque los jugadores ya saben todo lo que pienso, saben todo lo que piensan ellos, saben todos los que están viviendo", añadió.