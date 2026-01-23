Dólar
El Observador / Fútbol / COPA DE LA LIGA

Peñarol vs Boston River por la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, por dónde verlo y precio de las entradas

La segunda semifinal de la Copa de la Liga AUF se juega este viernes; mirá hora, cancha, entradas y dónde verlo

23 de enero 2026 - 9:20hs
Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol y Boston River se enfrentarán este viernes por la segunda semifinal de la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

¿A qué hora juegan hoy Peñarol vs Boston River?

El partido entre carboneros y sastres comienza a la hora 20:30.

¿Dónde juegan Peñarol vs Boston River por la Copa de la Liga AUF?

La semifinal se jugará en el Parque Viera.

Entradas para Peñarol vs Boston River

Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets:

Peñarol:

Tribuna Varela: general $ 350 y socios $ 250.

Tribuna Barrios: general $ 350 y socios $ 250.

Tribuna Borjas: general $ 350 y socios $ 250.

Boston River:

Tribuna Borjas: general $ 350 y socios $ 250.

¿Por dónde ver Peñarol vs Boston River por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.

