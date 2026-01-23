Peñarol vs Boston River por la Copa de la Liga AUF: a qué hora juegan, por dónde verlo y precio de las entradas

Brandon Álvarez celebra su gol contra Racing por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF

Peñarol y Boston River se enfrentarán este viernes por la segunda semifinal de la Copa de la Liga AUF , el nuevo torneo de verano de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El ganador de este partido se enfrentará en la final a Progreso , que eliminó a Nacional por penales en la primera semifinal, disputada este jueves en el Estadio Centenario.

El partido entre carboneros y sastres comienza a la hora 20:30 .

La semifinal se jugará en el Parque Viera .

COPA DE LA LIGA AUF

Entradas para Peñarol vs Boston River

Las entradas se venden con los siguientes detalles por la web de AUF Tickets:

Peñarol:

Tribuna Varela: general $ 350 y socios $ 250.

Tribuna Barrios: general $ 350 y socios $ 250.

Tribuna Borjas: general $ 350 y socios $ 250.

Boston River:

Tribuna Borjas: general $ 350 y socios $ 250.

¿Por dónde ver Peñarol vs Boston River por la Copa de la Liga AUF?

El partido se podrá ver por AUFTV, Directv, Flow, Cable Plus y cables del interior.