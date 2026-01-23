Revancha de Reyes sortea $178 millones en premios este viernes: hasta qué hora se puede jugar

Este viernes 23 de enero de 2026, la popular Revancha de Reyes ofrecerá un premio mayor de $ 80.000.000, aproximadamente US$ 2 millones.

Según informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), los billetes para la Revancha de Reyes estarán disponibles hasta las 20:00 horas del mismo día del sorteo, es decir, hasta las 8 de la noche. Esta medida aplica tanto para los billetes presenciales como para los digitales. Al igual que en el sorteo del Gordo de Fin de Año, los interesados tienen tiempo hasta esa hora para comprar su boleto, ya sea en agencias, subagentes o a través de plataformas electrónicas.

Los precios de los billetes son los siguientes: el billete entero cuesta $ 7.000, el décimo $ 700, y las fracciones electrónicas tienen un costo de $ 350. Este año se sortean 40.000 números en total, y los premios suman un total de $ 178.435.000, casi cinco millones de dólares (US$ 4.700.980).

En cuanto a los premios, el primero será de $ 80.000.000, el segundo de $ 5.000.000, el tercero de $ 2.000.000, y habrá premios de $ 1.000.000 para los cuartos y quintos lugares. Además, los premios del sexto al décimo lugar serán de $ 400.000 y los del undécimo al vigésimo lugar, de $2 00.000.

Para conocer más sobre los billetes disponibles y el programa de premios, se puede consultar el sitio web oficial de la Lotería Uruguaya.