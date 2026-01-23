Escenario exigente para los cultivos de verano por el clima, los precios y el dólar

Cultivos de verano: nuevas referencias de valores y productores atentos al estado del tiempo.

El riesgo climático se incrementa para los cultivos de verano en Uruguay , con una sucesión de días de altas temperaturas y mucha luminosidad , junto con pronósticos de lluvias –no antes del viernes 30, y solo en el oeste– que se reducen en volumen .

Los rendimientos de la soja y el maíz van a ser inferiores a los de la última cosecha.

Los márgenes que se obtengan están sujetos a los rindes de los cultivos, en un escenario de presiones por la reducida posibilidad de una mejora de precios y la debilidad del dólar.

AGENDA Agro en Punta es el primer mojón en la ruta de las grandes exposiciones del sector de los agronegocios en 2026

La exigencia climática en Sudamérica es un posible sostén de precios en el corto plazo, limitada por el avance de la cosecha de soja en Brasil que va a ir cobrando ritmo y va a volver a ser una cosecha récord en volumen.

Esto en un marco de valores de los granos que fueron de menos a más en la Bolsa de Chicago y cerraron la semana con signo positivo.

En particular el trigo que tuvo un repunte firme el viernes por la fuerte demanda en Estados Unidos, superior a la del año anterior, y la mejora de la competitividad de los exportadores estadounidenses por la baja del dólar frente al euro.

Tanto la soja como el maíz y el trigo recuperaron el nivel de precios previo al informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que el 12 de enero aumentó las estimaciones de producción y stock en un mundo ya sobreabastecido que desinfló los precios ya modestos que traían los principales granos.

La incertidumbre geopolítica y el tipo de cambio son preocupaciones que se acentúan.

En Uruguay el dólar rebotó desde $ 37,30 a $ 38 este viernes, luego de que el mercado diera por hecho que el Banco Central del Uruguay (BCU) va a responder a esta abrupta caída con una baja urgente de 0,5 puntos en las tasas de interés a 7% este lunes.

Soja

En el mercado local las ofertas por soja treparon de US$ 362 a US$ 366 en respuesta a una suba de la posición julio de Chicago para la oleaginosa a US$ 401 en la semana y un repunte de 1% semanal.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 18.50.57

Trigo

El trigo operaba sobre US$ 180 por tonelada hasta el viernes, estable desde hace varias semanas, y podría recibir un impulso la cotización local si se mantiene el impulso que el viernes llevó al precio del cereal en la posición marzo de Chicago a US$ 194,5 por tonelada, la más alta en dos meses y con un incremento de 2,2% semanal.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 18.50.57 (1)

Maíz y colza

El maíz posición mayo volvió a la franja de los US$ 170 en Chicago y a nivel local el maíz seco importado se negocia hasta US$ 240 por tonelada.

En pocas semanas tomará forma el mercado de maíz de primera, en la segunda quincena de febrero, con un premio de entre US$ 70 y US$ 80 por tonelada respecto a Chicago en momento de poca oferta y mucha demanda.

La colza mostró una importante recuperación durante la semana y en la posición febrero 2027 de referencia para la próxima siembra en Uruguay alcanzó máximos desde principios de diciembre en US$ 552 por tonelada, una suba semanal de más de 1,5%.

La oleaginosa de invierno se perfila para tener un marco de precios parecido al del último año de cara a la siembra de 2026 manteniendo un diferencial interesante respecto a los otros cultivos.

El arroz, desafiado, precisa muchos kilos

El clima caluroso y sobre todo con mucha radiación solar de los próximos días podría beneficiar el desarrollo de los cultivos de arroz que tienen el agua asegurada por el riego y que también están muy exigidos por los bajos precios, por lo cual necesitan rendimientos por encima del promedio para alcanzar un margen de equilibrio.

En los últimos dos días el precio del arroz en Brasil tuvo una ligera mejora –en parte por correcciones cambiarias– y superó los US$ 10 por bolsa por primera vez desde fines de noviembre.