El USDA, un mundo inundado de granos y lo que tienen para decir los maltusianos

USDA: un informe inicial de 2026 que genera inquietud en los agricultores de Uruguay.

El primer informe de 2026 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) , que actualiza las perspectivas agrícolas, consolidó un panorama de sobreoferta que parece garantizar precios bajos por todo el año en cuatro granos de alta relevancia en Uruguay: maíz, soja, arroz y trigo .

La buena cosecha del Mercosur es casi un hecho y la de Estados Unidos ha sido descomunal.

A la vez, el mercado del trigo -un grano de particular relevancia- se ha politizado y la demanda permanece estable.

El mismo panorama tiene el arroz, tras el traspié de India que prohibió las exportaciones, permitiendo por una zafra un precio excepcional, se profundiza un mercado sobreofertado y donde Asia avanza en la producción a un ritmo mayor al del consumo.

Y, por otro lado, está Brasil con su propia revolución agrícola imparable, gobierne quien gobierne.

record de maíz en EEUU

Más maíz por todas partes

El último informe del USDA ratificó todas estas tendencias.

Tal vez lo más impactante es la revolución del maíz en Estados Unidos: La producción se ha estabilizado y parece inmune a los avatares climáticos, suma 13 zafras de rendimiento parejamente creciente, luego de la última zafra dañada severamente por sequía en un ya lejano 2013.

La producción estadounidense con áreas relativamente estables pasó primero de 300 a 350 millones de toneladas año en una transición suave desde 2010 a 2023, pero a partir de ahí la producción se ha acelerado, porque la productividad se ha acelerado: los últimos tres años vieron un envión de productividad, que hizo sinergia con un aumento de área derivado en el año pasado del menor precio de la soja.

En 2023/24 la producción marcó un récord en 390 millones de toneladas de maíz.

Hasta diciembre de 2025 la proyección oficial era la última cosecha estadounidense de 425 millones de toneladas y el mercado esperaba una moderación de esta proyección a 420 millones, lo que ya marcaba un récord muy holgado.

Pero la proyección de enero divulgada la semana pasada causó conmoción: no solo no se fue a 420, sino que se fue arriba de 430 a 432 millones.

La relación carne a alto precio, grano a bajo precio se acentúa, y no es un caso aislado, pero es el más paradigmático de cambio tecnológico, especialmente genético.

En el caso del maíz se ve complementado por las altas producciones del Mercosur: tanto Argentina como Brasil van rumbo a producciones altas.

En el caso de Argentina, dado el buen desarrollo de los cultivos también se espera una producción récord de 61 millones de toneladas, frente a las 50 millones del ejercicio anterior.

Es otro aumento más que destacado que tendrá incidencia en el mercado local, donde el maíz argentino y paraguayo competirá con el local.

Y Brasil, como en otros rubros y con su apuesta de ser el líder mundial en proteínas, tiene una tendencia sostenidamente creciente en la producción: hasta el 2019 no llegaba a 100 millones de toneladas y en esta cosecha superará las 130 millones.

Esa conjunción mantiene el precio del maíz en Chicago en la franja de 160 a 180 dólares por tonelada, luego de salir brevemente en la previa del último informe del USDA.

Se exporta a gran ritmo, convertir maíz en carne o leche es un muy buen negocio, pero el crecimiento de la producción es tal que el stock se mantiene muy alto.

El maíz es probablemente la planta más adaptada a la sociedad humana contemporánea: alimento para animales, etanol, edulcorantes para el sector bebidas y por supuesto su uso original, alimento para humanos.

La producción mundial se acerca a 1.300 millones de toneladas en esta cosecha y es por muy lejos el mayor grano producido en el mundo.

record de maíz en Argentina

Maíz celeste

En Uruguay también aumenta el área maicera, porque los rendimientos son tan altos que salvan el examen de los altos costos. El período sin lluvias de la segunda quincena de diciembre y los primeros días de enero llevó a que mucho maíz se ensilara, para alimentación animal. Habrá un poco menos de grano que el año anterior en la producción local, pero será la segunda mayor cosecha de la historia, solo detrás de la de 2025. Avanza el cultivo con riego, y la colocación está asegurada para la producción animal. Y si falta, se importará a precio accesible desde Argentina o Paraguay. Hay abundancia.

Soja, los US$ 500 cada vez más lejos

A veces llegan sobre Uruguay analistas de mercados del exterior muy preocupados porque se venda toda la semilla disponible y tiran frases del estilo “no sorprendería que la soja vuelva a los US$ 500 (por tonelada)”.

Y los auditorios quedan contentos e ilusionados, aunque no se plantee como una posibilidad concreta.

Salvo una catástrofe climática de corto plazo, o sea salvo un extremo cisne negro, eso no pasará, la soja no llegará ni a 500 ni a 400 dólares y si aparecen US$ 370 mejor no dejarlos pasar.

Brasil es una aplanadora y la productividad en Estados Unidos también hace lo suyo.

Una buena producción estadounidense con 116 millones de toneladas y una producción exhuberante en Brasil que se espera en 178 millones de toneladas fue lo que ratificó el informe del USDA.

Chicago venía superando tímidamente los US$ 400 por tonelada para la soja de julio 2026 y en el nuevo escenario queda más sobre los US$ 390.

Hay pocas posibilidades de subas, con un nuevo récord de producción en el Mercosur liderado por Brasil, que ya empieza a cosecharse.

El stock mundial de soja volverá a aumentar y marcar un nuevo récord a mediados de este año.

record de soja del Mercosur

Arroz hasta por las orejas

Los precios del arroz tuvieron una suba ocasional en la zafra 2023/24, pero venían deprimidos desde hacía años.

A medida que mejoran las economías y se frenan las maternidades, el consumo de arroz crece moderadamente.

Por ejemplo, mientras en maíz el mundo procesa 30 millones de toneladas adicionales cada año, en el arroz la demanda crece unos seis a siete millones.

El año excepcional fue más motivado por una sorpresiva suspensión de exportaciones de India que por un problema real de oferta, pero a India no le salió mal la movida, en los dos años posteriores ha logrado récords de producción fuertes, de nunca pasar la 135 millones de toneladas producidas a dos años consecutivos con más de 150 millones.

India ha pasado de ser un país en inseguridad alimentaria aguda en el siglo XX a un exportador fuerte en este siglo y ese es otro de los desbalances agrícolas de este siglo.

Asia ha mejorado mucho su producción, de modo que con estos precios muy bajos actuales la producción no aumenta a nivel global, se mantiene estable, pero el stock mundial tampoco baja significativamente.

Es una lógica similar a la del trigo.

demanda de cereales

Trigo, el grano más político del mundo

La producción de trigo tuvo un viraje fuerte a partir del quiebre de la Unión Soivética y la reorganización económica de lass exrepúblicas.

Mientras la URSS era un fuerte importador de trigo, Rusia y Ucrania, así como otras repúblicas circundantes del Mar Negro, son exportadores fundamentales.

Es otro vuelco del mercado, que se suma a una sucesión de récords en Australia, los esfuerzos de Brasil por acercarse al autoabastecimiento y una expansión fuerte de la producción uruguaya a la que se sumó con un récord de producción Argentina en la reciente cosecha.

Pero, además, asegurar trigo barato es un arma política muy poderosa, por ejemplo para Rusia que ha expandido su influencia en el norte de África en detrimento de Francia entre otros aspectos asegurando precios muy accesibles para la materia prima del pan.

Hay otro año en el que la producción crece, el stock aumenta y el precio tiene muy poca chance de repuntar.

Como en el arroz, el consumo aumenta moderadamente y a una suba de 10 millones de toneladas en la producción del ejercicio 2025/26 corresponderá un aumento del stock de 18 millones de toneladas.

Con el mayor stock desde 2022/21, con 278 millones de toneladas almacenadas, los compradores están tranquilos.

El contexto

Los pilares de la agricultura están asegurando holgadamente el abastecimiento global, la tasa de natalidad va frenando... hay razones para suponer que estos precios bajos permanecerán durante este año.

¿Qué ha pasado con el mercado de materias primas que en 2008 tuvo un estallido malthusiano y en el presente se observa con tanta pesadez?

El cambio tecnológico ha sido un factor determinante de un aumento sostenido en la producción: hay un aumento general de rendimientos, pero particularmente en los dos países que lideran la sobre producción: Estados Unidos en maíz y Brasil tanto en maíz como en soja.

Por otro lado, el freno demográfico empieza a hacerse notar, la población solo crece fuerte en África y eso para los granos más básicos es un factor que se hace sentir.

Dos interrogantes y una respuesta

¿Eso significa que los bajos precios serán para siempre?

¿Significa que las advertencias de Malthus no tenían sentido?

Entendemos que no.

La deforestación sigue, el calentamiento sigue -y acelerando- y la escasez de los metales con la muy fuerte suba de plata y cobre (de oro por otras razones) muestra que es difícil sostener un crecimiento infinito en un planeta finito.

La sustitución de derivados de petróleo -un recurso finito y contaminante- por aceites vegetales, algo mejores en su performance ambiental, sigue siendo el salvavidas de la agricultura junto a la creciente demanda por maíz de la producción de carne y lácteos.

Si en el mediano plazo la desestabilización del clima se vuelve estructural, llegará una suba de precios que será de temer por sus consecuencias sociales y porque el proceso es muy gradual, pero también muy irreversible.

Pero por ahora los daños climáticos no alcanzan a descarrilar el aumento de la oferta que deriva.

Pero a los efectos prácticos, los agricultores tienen que planificar un año donde los márgenes en esos cuatro grandes grupos de granos mantendrán precios menores a los promedios históricos.

Y, a la inversa, el uso de granos en la producción de carne y leche seguirá impulsando el crecimiento de la ganadería del Mercosur.