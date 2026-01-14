Exportaciones de carnes: la millonaria cifra que alcanzó Uruguay y pulverizó el récord de 2022

¿Cuánta carne y productos cárnicos se exportaron desde Uruguay en 2025?

Considerando todas las carnes y el período 1° de enero-31 de diciembre se embarcaron 693.528 toneladas peso embarque (PE), volumen casi idéntico (+ 0,62%) al acumulado en todo 2024: 689.192 toneladas.

Teniendo en cuenta el total de las carnes exportadas , en 2025 ingresaron US$ 3.250 millones, un 26% más que en 2024.

¿Cuáles son los principales mercados demandantes de carnes y productos cárnicos de Uruguay?

USMCA invirtió US$ 1.064,5 millones (32,75% del total); China US$ 940,9 (28,95%); y completa el podio la Unión Europea con US$ 669 millones (20,59%), teniendo siempre en cuenta todas las carnes y los tres mercados principales.

¿Qué pasa con el precio promedio tomando todos los productos?

En 2025 Uruguay exportó la tonelada a US$ 4.686 y eso es un 25,1 % más que el registro de 2024.

¿Qué valor se obtiene por la carne vacuna que es lo que más se exporta?

El denominado Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) para la carne bovina establece que en 2025 se obtuvo un valor promedio de US$ 5.037 por tonelada (peso canal), lo que significa un 19,3% más que en 2024.

¿Qué datos hay sobre colocaciones de carnes bovinas que explican casi el 84% de las divisas obtenidas?

Se embarcaron 392.874 toneladas peso embarque a cambio de US$ 2.710,7 millones (un 29,4% más que en 2024) y en esa lectura hay un valor medio por tonelada peso embarque de US$ 6.900.

El dato

En 2025 se faenaron en frigoríficos de Uruguay 2.400.268 vacunos (+ 6,4% respecto a 2024) en 31 plantas en todo el país y 846.571 ovinos (- 12,4%) en 14 industrias.

Los antecedentes: últimos 10 años y todos los productos

Exportaciones (peso embarque)

2025, 693.528 toneladas

2024, 689.192 toneladas

2023, 704.142 toneladas

2022, 695.272 toneladas

2021, 721.357 toneladas (récord)

2020, 533.927 toneladas

2019, 560.003 toneladas

2018, 562.274 toneladas

2017, 536.497 toneladas

2016, 506.603 toneladas

Exportaciones (millones de dólares)

2025, US$ 3.250 (récord)

2024, US$ 2.571,4

2023, US$ 2.667,7

2022, US$ 3.210,7

2021, US$ 3.046,8

2020, US$ 1.936,3

2019, US$ 2.186,5

2018, US$ 2.016,6

2017, US$ 1.857,1

2016, US$ 1.741,3

¿Cómo sigue?

La próxima actualización de datos la harán los profesionales del INAC durante la semana que comenzará el lunes 19 de enero.

El dato

En 2025 carne vacuna, celulosa y soja ocuparon el podio en los principales bienes de exportación habiendo generado el 48% del total de los ingresos (totalizan US$ 11.356 millones):

Por exportaciones de carne bovina se lograron US$ 2.680 millones, un 33% más que en igual lapso de 2024, con una participación del 20% en el total obtenido por todos los rubros.

En el caso de la celulosa, se exportó por US$ 2.307 millones, un 9% menos, con una participación en el conjunto de 17%.

En el tercer lugar aparece la soja, con US$ 1.420 millones, lo que significa una mejoría de 18% y una participación del 11%.