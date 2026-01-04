Cierra un 2025 histórico para la ganadería uruguaya

El 2025 se recordará como un año ganadero histórico: el clima acompañó, el precio de exportación cierra arriba de US$ 5.000 por tonelada para la carne vacuna, la demanda internacional sostuvo la firmeza, y la salida gradual de ganado a lo largo del año evitó picos de oferta. Ese combo perfecto permitió alinear producción, mercado y precios, en un 2025 que por primera vez en la historia de Uruguay cierra con el novillo arriba de US$ 5 por kilo.

Una de las principales noticias de este cierre de año es que China dio a conocer su resolución del caso de salvaguarda por carne bovina. En el caso de Uruguay, le fue asignada una cuota de 324.000 toneladas, un volumen superior al flujo de exportación actual de Uruguay a ese destino. El máximo histórico exportado fue 350.000 toneladas en 2021 y 2022. Es un régimen temporal, vigente tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028.

El 2026 arranca con el Sur - Sureste del país afectado por la falta de la lluvia. Por ahora sin presión de venta, con muchos productores que ya habían colocado sus ganados con anticipación. Ni presión de compra por parte de la industria, con una previsible baja en la faena, que apenas superó las 32.000 cabezas en la última semana, el menor volumen en casi un año. Un dato que seguramente sea parecido en esta semana.

La carne tuvo un gran año en 2025 y recibe señales como para repetir en 2026

Por los mejores novillos los valores logran mantener los US$ 5 por kilo y en torno a US$ 4,70 por las vacas. La mayoría de las plantas dan entradas para el 10-15 de enero, con alguna demanda puntual para completar faena. Lo que ha empujado fuerte, con el impulso del abasto, es la vaquillona, arriba de US$ 4,90 por kilo.

31.12.25. precio del novillo gráfico

31.12.25. faena noviellos y hembras

La demanda industrial ha sido constante durante todo el año, con precios que estimularon al productor y que derramó en todas las partes: en el ganado gordo, en la reposición, en los corrales y en el ternero.

En esta algarabía de precios, los corrales han jugado un rol clave, traccionando tanto en vaquillonas como en novillos, con valores destacados, entre US$ 2,90 y US$ 3,10 por kilo en pie para novillos y entre US$ 2,80 y US$ 2,90 para la vaquillona. Y una exportación en pie que ha operado de forma sostenida tanto para teneros, como vaquillonas e incluso novillos, también dando sostén a los precios.

El ternero cierra el año con un valor promedio de US$ 3,21, la ternera US$ 3,05 y la vaca de invernada US$ 2,12.

31.12.25. precio del ternero

“Tenemos un poco más de madurez en todo el sistema cárnico, los productores entendemos que tenemos que vender dentro de valores que sean razonables para nosotros, pero que permitan tener un poco de margen en la industria frigorífica”, señaló el consignatario Joaquín González.

El año cierra con una faena anual que supera en 6% el volumen de 2024, con 2,376 millones de cabezas. Al 27 de diciembre, las ventas a China prácticamente empataron a las del año pasado. Fue el principal destino, con 188.086 toneladas. Seguido bien de cerca por EEUU, 183.065 toneladas, un sato interanual de 18%. También fue muy destacado el desempeño de la UE, con 71.131 toneladas, 45% arriba de un año atrás.

La firmeza en el mercado internacional y la demanda sostenida en los principales mercados de Uruguay fueron clave. Casi cerrado el año, Uruguay lleva exportadas 532.032 toneladas de carne vacuna a un valor promedio de US$ 5.028. Esto marca un crecimiento en volumen de 8% interanual, y de 19% en precio. En los últimos 30 días móviles se situó en US$ 5.225, de acuerdo a los datos preliminares de INAC.

Cierra un 2025 óptimo desde el punto de vista de demanda, de la actividad industrial y de los precios. Con luces amarillas desde el punto de vista climático en el sur del país. Y con un dólar en el eje de $ 39 que ha levantado voces de preocupación en el sector.