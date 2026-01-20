Dólar
"Nerviosismo generalizado" en el sector quesero por el acuerdo Mercosur-UE

La Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia pide despejar dudas del sector quesero, uno de los señalados como perdedores por el acuerdo Mercosur-UE

20 de enero 2026 - 14:08hs
Sector quesero uruguayo convive con varias dificultades.

Sector quesero uruguayo convive con varias dificultades.

Foto: Juan Samuelle

La Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, con relación al acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), aludió a la reflexión de observadores que señalan como gran perdedor al sector quesero, adversidad que se da en un rubro afectado por la competitividad, con cierres de industrias y crecimiento de importaciones.

"Ya no solo se afrontan desafíos a la hora de exportar, sino que gradualmente las amenazas son más significativas en el mercado doméstico, lo que impacta sobre toda la cadena, desde el productor más pequeño, hasta el más grande", se destacó en un comunicado (verlo completo más adelante).

Alejandro Dellature, presidente de la agencia, sobre el acuerdo entre los bloques dijo a El Observador que "es un tema que más que preocupación nos genera muchas dudas".

Acuerdo Mercosur-UE: escenario "desafiante"

Con ese vínculo en el Mercosur y la UE surge, añadió, un escenario "desafiante", donde la industria quesera de Uruguay -"que no es nuevo está amenazada desde hace varios años"- necesita "información clara" para saber a qué se enfrenta.

Cómo se aplicará en el mercado local y en el mercado del Mercosur el ejercicio de la protección de identificación geográfica de los quesos europeos es una de las dudas a despejar, mencionó.

Otra es cómo será el proceso de preferencia arancelaria y cuándo los quesos europeos se verán beneficiados con eso para ingresar a los mercados de esta zona del mundo.

Sobre eso, Dellature puntualizó que ese ingreso no solo ya viene sucediendo, sino que "está creciendo desde hace algunos años".

El contexto

La Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia es un espacio de articulación público-privado que trabaja para integrar en forma productiva, social y económica la micro región del Río Rosario, a través del desarrollo local y la articulación de los diferentes sectores, con base en un plan estratégico que define cuatro ejes de importancia: revalorizar la producción de queso, integración zonal, desarrollo del turismo e internacionalización de la producción.

Conversaciones entre productores y autoridades

Dellature subrayó que la necesidad de propiciar con urgencia un ámbito de conversaciones entre productores y autoridades para analizar implicancias, amenazas y oportunidades del acuerdo Mercosur - Unión Europea, expresada en el comunicado, es algo que se precisa a corto plazo.

El Instituto Nacional de la Leche (Inale), resaltó, "es un canal para propiciar el diálogo que está abierto desde hace muchos años y ahora, con este tema, desde el minuto uno, entendemos que Inale como articulador nos puede llevar de la mano a reuniones con distintas autoridades para, en primera instancia, saber dónde estamos parados, para ver luego cómo podemos posicionarnos frente a cada variable: identificación geográfica, preferencia arancelaria y acuerdos sanitarios".

Sobre el último de esos puntos, el de los acuerdos sanitarios, entiende que se algo en lo que se dará un escenario de reciprocidad.

Agregó, finalmente, que cuando se comenzó a hablar de "ganadores y perdedores" por este acuerdo "en forma fundada, aunque hay que analizarlo bien a fondo, se señaló que el sector quesero puede ser uno de los pocos perdedores, algo que genera un nerviosismo generalizado en productores, industriales, trabajadores y autoridades, genera nerviosismo en todo el sector".

El comunicado

ADE-Colonia Este_COMUNICADO_19012026

