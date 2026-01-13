Nuevos datos del Inale sobre un año récord para la exportación de productos lácteos: casi mil millones

Inale difundió los datos finales de las exportaciones de la agroindustria láctea en 2025.

En 2025 la facturación por las exportaciones de productos lácteos fue un 13% superior a la que se registró de enero a diciembre de 2024, totalizando US$ 962,7 millones, quedando a un paso de la meta de los mil millones, informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Considerando los cuatro productos, en todo el año que acaba de concluir aumentó la facturación en leche en polvo entera y en manteca , con descensos en leche en polvo descremada y quesos.

Medido por volumen, se exportó más leche en polvo entera , pero menos en la leche descremada, quesos y manteca.

Se obtuvo, con base en la cifra adelantada, un nuevo récord de ingresos por exportaciones lácteas. El anterior se había logrado en 2022 con US$ 925,2 millones (+23% respecto a 2021). Es la tercera vez que se supera la mítica barrera de los US$ 900 millones (la otra, en 2013, fueron US$ 907 millones, 15% más que en 2012).

En volúmenes, los mejores registros históricos se lograron en 2012 con 246.613 toneladas (+21% respecto al año anterior) y en 2024 con 241.135 (5% más que en 2023) toneladas (únicos casos por encima de las 240 mil toneladas). El dato de todo 2025 quedó en 214.980 toneladas.

Los rubros de exportación más relevantes

La facturación generada por las exportaciones uruguayas de productos lácteos es una referencia trascendente, considerando que en 2025 ese segmento de bienes ocupó el cuarto sitio en el ranking de principales productos exportados detrás de carne bovina, celulosa y soja, por delante de concentrado de bebidas que completó el top five.

El trabajo elaborado por los profesionales del Inale, al que accedió El Observador, considera un conjunto de cuatro rubros ya citados, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los ingresos acumulados tuvieron las siguientes realidades comparando los enero-diciembre de 2025 y 2024:

En leche en polvo entera se percibió un ascenso de 19% (US$ 671,2 millones).

En leche en polvo descremada hubo una baja de 1% (US$ 54,8 millones).

En queso se registró una caída de 13% (US$ 91,2 millones).

En manteca hubo un incremento de 6% (US$ 74,9 millones).

Si la lectura se hace sobre el volumen colocado, en enero-diciembre de 2025 se exportaron 214.980 toneladas y se apreciaron, comparado con el mismo periodo de 2024, los siguientes registros:

Suba de 6% en leche en polvo entera (168.449 toneladas).

Caída de 9% en leche en polvo descremada (17.048 toneladas).

Descenso de 15% en el caso del queso (18.259 toneladas).

Baja de 9% en manteca (11.224 toneladas).

Leche en polvo entera

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (78,3% del total embarcado) e ingreso (69,7% del total obtenido), al cabo de todo 2025.

Con relación a los precios promedio logrados, con base en la comparación del acumulado en enero-diciembre de cada año, fue 12% superior en leche en polvo entera; 10% mayor en leche en polvo descremada; también 2% superior en queso; y ascendió 17% en manteca.

Por último, considerando lo más reciente, es decir solo lo que sucedió con los negocios correspondientes a diciembre de 2025, los precios promedio fueron:

US$ 3.854 por tonelada de leche en polvo entera

US$ 3.019 por tonelada de leche en polvo descremada

US$ 5.133 por tonelada de para quesos

US$ 6.809 por tonelada de manteca

Un dato adicional es que si se compara el precio recibido en diciembre de 2025 con el de diciembre de 2024 se registró un aumento en la leche en polvo entera (5%), una suba en leche en polvo descremada (7%), un alza en quesos (4%) y un crecimiento en manteca (8%).

El último año completo

En todo 2025 la facturación recibida por exportaciones de productos lácteos fue, como se mencionó, superior (+ 13%) a la que se registró en todo 2024, de enero a diciembre, avanzando de US$ 853,9 millones a US$ 962,7 millones, informó el Inale.

Mercados que lideran: Argelia y Brasil

Argelia sigue liderando entre los destinos para los productos lácteos que Uruguay exporta, con base en el informe que actualizó el Inale.

Considerando los últimos 12 meses (año móvil), los principales destinos fueron Argelia (36%) y Brasil (26% cada uno), con participaciones menores de Rusia, Chile y Mauritania (3% cada uno).

Teniendo en cuenta los cuatro rubros, Brasil fue el principal destino para dos: leche en polvo descremada (captó el 79% del total) y quesos (27%), Argelia lo fue para leche en polvo entera (49%) y Arabia Saudita para la manteca (23%).

Mercado internacional para leche en polvo