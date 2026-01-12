Dólar
/ Agro / GRANJA

Los precios de frutas y verduras de la lista inteligente vigente en estos días del verano

La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras, vigente hasta el lunes 19 de enero, está conformada por nueve productos y el destacado es el choclo

12 de enero 2026 - 11:37hs
Lista Inteligente: el choclo es el producto destacado en enero.

Lista Inteligente: el choclo es el producto destacado en enero.

Foto: Pexels

La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras, vigente hasta el lunes 19 de enero, está conformada por el choclo (maíz dulce) como producto destacado en este momento del verano y otros ocho rubros: albahaca, ajo, cebolla, morrón, pelón, sandía, tomate Perita y zucchini.

Considerando la actividad en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), informó el Observatorio Granjero al cierre del jueves 8, hubo con un menor ingreso de compradores en comparación con el inicio de la semana.

Informantes calificados notaron además un menor levante de mercadería asociado al pronóstico de lluvia anunciado para el fin de semana, en conjunto con el descenso de la temperatura que está perjudicando la temporada de turismo en el este del país.

Por su parte, Martín Gutiérrez, director de La Feria de la UAM, desde la nave del Mercado Polivalente comentó a El Observador que “se observa mucha mercadería a la baja y una gran oferta, las lluvias de estos últimos días alivia la suba de los productos de hoja”.

“Pese a que estamos en temporada de vacaciones, en generan en la UAM se observa buena demanda de clientes nuevos que aun no conocían sus instalaciones”, añadió.

Diez respuestas sobre la Lista Inteligente

1 ¿Cuántos son los productos de la canasta hortifrutícola que conforman cada Lista Inteligente?

Son nueve y es una selección de productos que considera tanto hortalizas como frutas.

2 ¿Cuáles son los productos que la integran en estos días?

3 ¿Qué vigencia tiene la Lista Inteligente?

Desde el martes 6 de enero al lunes 19. La lista se renueva cada 15 días. En cada anuncio algunos productos se mantienen en la lista, otros salen y hay nuevos ingresos. Hay, siempre, un rubro “destacado” y esta vez esa distinción es para el maíz dulce (choclo).

4 ¿La compra de esos frutos y hortalizas hay que hacerla en algún sitio en concreto?

La promoción tiene como objetivo que los productos sean adquiridos en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en las grandes superficies.

Precios de referencia en frutas y verduras

5 ¿Qué precios de referencia, al consumidor, hay en estos momentos para esos productos?

Valores señalados este martes 9 de diciembre:

  • Choclo (maíz dulce) 3 unidades por $ 100
  • Albahaca $ 60 el sobre
  • Ajo $ 25 la unidad
  • Cebolla $ 35 el kilo
  • Morrón $ 65 el kilo
  • Pelón $ 55 el kilo
  • Sandía $ 18 el kilo
  • Tomate Perita $ 25 el kilo
  • Zucchini $ 50 el kilo

Fuente: La Feria de la UAM – Mercado Polivalente

6 ¿Hay información sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

7 ¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

8 ¿Por qué conviene comprar esos productos?

Tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización es más dificultosa.

Subas y bajas de precios en la UAM

9 ¿Qué sucede en el mercado?

El señalado informe del boletín sobre precios mayoristas de referencia de frutas y hortalizas, elaborado por los técnicos del Observatorio Granjero, señaló:

  • Con respecto al último relevamiento de precios descendieron los valores de referencia en: zapallos, tomate Cherry y Redondo, boniatos, morrón Rojo, lechuga, perejil, sandía, pera, uva y pepino.
  • Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: morrón Verde, zapallito, zucchini, berenjena, remolacha, espinaca, brócoli, repollo Blanco, manzana Granny Smith, naranja, arándanos y limón.

10 ¿Cuándo se volverá a renovar la Lista Inteligente?

El martes 20 de enero de 2025.

La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

Temas:

Lista Inteligente Frutas y verduras UAM granja

