MGAP considera utilizar pozos de escuelas rurales para abastecer con agua potable en varias zonas del interior

Escuelas rurales: los pozos de sus predios pueden utilizarse en zonas donde hay sequía.

Aprovechar perforaciones realizadas por OSE en predios donde funcionan escuelas rurales para, si existe la necesidad, abastecer con agua potable a personas de comunidades próximas es una herramienta que fue considerada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

Como informó El Observador en los últimos días, el ministro Alfredo Fratti mantuvo reuniones de trabajo con jerarcas de las intendencias departamentales de Canelones y Lavalleja para analizar la situación hídrica y productiva en localidades de esas zonas de Uruguay.

El foco se puso especialmente sobre la disponibilidad de agua en el medio rural y en la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta ante escenarios de déficit hídrico.

Uno de los puntos centrales abordados fue la posibilidad de aprovechar perforaciones realizadas por OSE en escuelas rurales del interior del país para el abastecimiento de agua potable a las zonas cercanas.

Se trata de pozos e instalaciones que, en muchos casos, ya están ejecutados y que podrían ponerse en funcionamiento mediante la coordinación con jerarcas, profesionales y otros funcionarios de ese organismo del Estado, permitiendo dar respuesta a productores y familias rurales que enfrenten dificultades de acceso al agua.

En Canelones, se explicó desde el MGAP, el ministro Fratti fue recibido por el intendente interino, Pedro Irigoin, mientras que en Lavalleja se reunió con el intendente Daniel Ximénez.

En ambos encuentros se intercambió información sobre la realidad de cada territorio y se repasaron las principales líneas de acción en curso.

En Canelones, las autoridades señalaron que el noreste es la zona más comprometida, aunque también se registran situaciones complejas en áreas del oeste y centro del departamento.

Incidencia de las sequías recientes

Fratti puntualizó que la situación actual es consecuencia de las sequías ocurridas en años anteriores.

“De la sequía que tuvimos años atrás nunca nos repusimos normalmente... ni los cauces, ni los tajamares, ni el agua en el suelo”, explicó.

Agregó que, si bien la situación actual no alcanza los niveles de la sequía de 2023, el déficit hídrico “se agudiza por lo que venimos arrastrando”.

El MGAP remarcó la importancia del trabajo directo con las intendencias y los equipos territoriales para identificar las zonas y los productores que requieren atención prioritaria.

Además, se planteó la necesidad de avanzar en un protocolo de mediano y largo plazo que permita activar medidas ante situaciones climáticas adversas.

Durante el encuentro se hizo referencia al Programa Procría, que está orientado a fortalecer la reproducción del rodeo bovino.

Se mencionó que la falta de agua y las condiciones de sequía impactan directamente en el ciclo reproductivo del ganado, dificultando la preñez y generando una merma en la cantidad de terneros a futuro.

Para evitar eso, se habló sobre la importancia de acompañar a los productores que integran el programa para que puedan acceder a comida para el ganado con el objetivo de sostener la producción.

En Canelones, el intendente interino informó que se viene atendiendo tanto el consumo de agua humano como el animal, alcanzando a más de 180 familias, y adelantó, además que se continuará ampliando la red de perforaciones en predios comunitarios y particulares, entendiendo que se trata de una solución definitiva, que no solo atiende la problemática actual, sino que también prepara al territorio para futuras sequías.

El contexto

De las reuniones participaron, además, Fernando López, secretario general de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) en representación del MGAP; Alejandro Henry Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC); y Gustavo Garibotto, director general de Recursos Naturales del MGAP.