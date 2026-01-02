"Cero peso en caja": Fratti dijo que recibió el Fondo Agropecuario de Emergencia sin recursos y evaluarán cómo combatir el déficit hídrico

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , afirmó que recibió del anterior gobierno al Fondo Agropecuario de Emergencia (FAE) "con cero peso en caja" y que evaluarán cómo combatir el déficit hídrico de este verano .

El secretario de Estado contó que la próxima semana se van a reunir con otras autoridades y que "promediando el mes", si es que lo consideran necesario, convocarán al Comité de Emergencia para que decrete la emergencia, o aplicarán otras "medidas puntuales".

"Vamos a juntar la información de nuestros funcionarios y de Inumet. Después veremos si es necesario llamar al Comité de Emergencia. Con una aclaración, el FAE lo recibimos con cero peso en caja y con deuda hasta el 2027 ", dijo el ministro entrevistado por Telemundo de Canal 12.

Fratti contó que ya ha recibido inquietudes de productores y de gremiales por el déficit hídrico. "Cuando dicen que se declare emergencia agropecuaria, todo el mundo está pensando en algún tipo de apoyo económico , sea ración o dinero en efectivo. Eso hay que verlo, no queremos generar falsas expectativas ", agregó el jerarca.

"Tenemos que ver cual es la información que tenemos y actuar en consecuencia (...) son cosas que no podemos cobrar al grito, tenemos que tener fundamentos científicos", añadió.

Además pidió diferenciar el "déficit hídrico" de lo que es una "crisis hídrica" y afirmó que el primero de ellos ocurre en todos los veranos. "De la mitad del país para arriba estamos en una situación normal y en otros departamentos tenemos zonas que están muy cerca de estar en una crisis hídrica", según el ministro.

"Los meteorólogos nos dicen que en los tres años de sequía las lluvias fueron buenas, (pero) no llegó a recuperar el agua en el suelo" y agregó que en "estos últimos días estamos viendo temperaturas que tienen una capacidad de evaporación fuera de lo normal", por lo que complejiza la situación.

Consultado sobre si se utilizaría lo recaudado por Rentas Generales para mejorar la situación, Fratti respondió que en tal caso: "Habría que llamar a nuestros amigos que están en el Ministerio de Economía, están avisados que estamos recopilando información".

OSE exhortó a la población "a realizar un uso responsable del agua" ante escenario hídrico de lluvias escasas

1683563870041.webp Agua de OSE. Pexels

La empresa responsable de brindar agua potable, exhortó a la población de la zona sur del país "a realizar un uso responsable" del servicio ante escenario hídrico de precipitaciones escasas, en los primeros días de la temporada.

Según supo El Observador, dos días previo al inicio del año el consumo en Montevideo y el área metropolitana fue de 637.325 y 650.800 metros cúbicos; mientras que la planta de Aguas Corrientes puede producir como máximo 700 mil metros cúbicos.

A su vez, ante el escenario hídrico de este verano, la empresa pública comenzó a implementar medidas preventivas. "Las acciones que se vienen desarrollando de forma progresiva incluyen el fortalecimiento del monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia, entre otras medidas", señaló un comunicado de la OSE este martes.