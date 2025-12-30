Dólar
Cómo afectan las altas temperaturas al funcionamiento del vehículo: recomendaciones de Nissan

La marca está comprometida con garantizar el rendimiento de calidad de sus modelos para el confort y seguridad de los usuarios

30 de diciembre 2025 - 16:03hs
Kicks Ruta

Para recibir las altas temperaturas de la temporada veraniega y el aumento de viajes por rutas y ciudades, Nissan Uruguay comparte consejos y sugerencias para asegurar el mejor mantenimiento y preparación de los vehículos en esta época del año.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que el calor suele generar que el consumo de combustible sea mayor y el motor del auto se vea exigido debido a que trabaja a mayores rangos térmicos. A su vez, las altas temperaturas pueden acelerar el proceso de degradación de la batería, debido a que elevan las reacciones químicas dentro de la misma.

Estos factores inciden en que la potencia del vehículo pueda verse disminuida. Para prevenir esto, es clave revisar los niveles de aceite de motor, líquido refrigerante, de frenos y parabrisas.

En verano, el sistema de refrigeración y el aire acondicionado se encargan de evitar el sobrecalentamiento del auto y asegurar el bienestar al conducir, logrando mantener a los pasajeros frescos y evitando que el cuerpo se agote y reaccione más lento. A partir de esto, Nissan recomienda controlar el nivel de gas refrigerante y verificar el funcionamiento del compresor. Es importante también revisar, cambiar y limpiar los filtros para evitar respirar polvo y bacterias.

A nivel exterior, durante la temporada de calor los neumáticos también se ven afectados y esto puede generar que el vehículo pierda adherencia en el asfalto. Para evitarlo se aconseja chequear la presión de las ruedas, el estado del dibujo, de las cubiertas y realizar rotaciones periódicas para garantizar una correcta circulación en ruta.

Proteger la carrocería y pintura del auto en verano también es importante para evitar que la radiación UV, la arena y la brisa marina generen pérdida de brillo, decoloración y grietas. Se sugiere hacer uso de cobertores, aplicar protectores UV o ceras especiales, lavar el vehículo con mayor frecuencia para remover residuos abrasivos y, cuando sea posible, optar por estacionamientos con sombra.

Estos consejos ponen de manifiesto que la seguridad, el disfrute y el bienestar de los clientes son aspectos clave para Nissan. En esa línea, la marca cuenta con una red de Servicios Oficiales en todo el país, integrada por técnicos especializados, que ofrece controles preventivos y un servicio de mantenimiento y respaldo técnico de alto nivel.

