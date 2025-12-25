El recuerdo de Fratti, luego de recorrer el campo de la estancia María Dolores, de algo que le dijo Mujica

Fratti fue uno de los oradores en el acto de presentación del banco de forraje creado, en la estancia María Dolores, por las gremiales de tamberos.

"Mirá 'Canario', lo que da más mano de obra, lo que más mueve la red, es la lechería", le dijo José Mujica a Alfredo Fratti en una de las visitas que el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) realizó al expresidente de la República en su chacra.

Fratti recordó esa charla con Mujica hace algunos días, en su diálogo con los periodistas tras recorrer la estancia María Dolores, en la que el Instituto Nacional de Colonización (INC) invirtió US$ 32,5 millones , dando lugar a una de las polémicas más intensas durante el año que está concluyendo.

En esa jornada, autoridades y técnicos del INC, del Instituto Nacional de la Leche (Inale) y de cinco gremiales de productores de leche presentaron el banco de forraje que está en marcha en la estancia ubicada en Florida, sobre la ruta 12 y a mitad de camino entre la capital departamental y la ciudad San Ramón (Canelones).

Fratti, sobre cuán presente está la figura de Mujica en lo que se emprendió en María Dolores, dijo: "Es mucho".

Cultivo de maíz y tecnología de riego en una de las chacras de la estancia María Dolores.

Añadió que el expresidente de la República "en la etapa cuando estábamos en conversaciones participó de esto" y que "una personalidad de ese tamaño (...) "estaba absolutamente de acuerdo en que Colonización tenía que quedarse con esto".

Fratti tras recorrer la estancia María Dolores: "Maravillado"

Antes de recordar eso, Fratti remarcó que tras recorrer el campo y observar el desarrollo del maíz y la tecnología de riego con pivots quedó "maravillado, nunca pensé que en pocos meses esto pudiera estar andando".

Destacó que la producción de forraje en María Dolores, disponible desde los próximos meses, beneficiará a casi 400 productores de leche y que a eso se añadirá un campo de recría y la instalación dentro del campo de varios tambos.

Además, adelantó que existe el proyecto de instalar un tambo robotizado, como el que posee el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en La Estanzuela (Colonia): "Nosotros aspiramos a que María Dolores sea un ejemplo para venir a mirar", consideró.

"Esto tiene que ser una escuelita"

El ministro, sobre eso, añadió: "Esto tiene que ser tipo una escuelita de gran dimensión para que uno pueda venir y mirar qué es lo que se está haciendo".

Cuando se le señaló la posibilidad de vincular al campo de María Dolores con un polo educativo de la Universidad Tecnológica (UTEC) en esa zona del país, puntualizó que todo dependerá de las decisiones que pueda tomar el INC, al cual "hay que ayudar en las decisiones" y que "hay mucho más para este boletín", aludiendo a las posibilidades que la inversión realizada permitirá.

DSC_0414 Alfredo Fratti durante su oratoria en uno de los galpones del establecimiento adquirido por el INC. Foto: Juan Samuelle

La polémica tras la inversión de Colonización

Sobre la polémica que hubo tras la información de la inversión señalada, "cuando veo que están todas las gremiales acá, conmigo termina la discusión... era necesario, lo están trabajando, le están poniendo todo el calor para beneficiar a muchos más productores de los que están acá en la cuenca", enfatizó, aludiendo a que la inversión en el banco de forraje -US$ 800 mil- es genuina de cinco gremiales de tamberos.

"Hay muchos que no son votantes de este partido y están con todas las ganas metiéndole... hay que sacarse las barreras partidarias y sectoriales", afirmó Fratti.

Enseguida destacó que "cuando hicimos la recorrida y vimos los maíces plantados, los pivots regando y de fondo en el paisaje los (molinos) eólicos... vimos que el país se está transformando".

Finalmente, recordó que hay que hacer lo que el ministro de Economía (Gabriel Oddone) le solicitó, producir más, "porque si no producimos más la miseria se puede compartir, pero no se reparte, se reparte la riqueza y para tener más riqueza tenés que producir más".