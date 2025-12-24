Primera demostración de la trilla original de trigo: fierros viejos del agro uruguayo volvieron a la cancha

Una cosechadora de trigo de la marca Massey Harris, modelo 1951 con motor a nafta, para embolsado del grano a mano y utilizada durante varias décadas en la agricultura cerealera de Uruguay, se robó las miradas en la “Primera demostración de la trilla original de trigo” .

La actividad, promovida por un grupo de apasionados por las máquinas y herramientas de la agricultura del siglo XX , se desarrolló el fin de semana pasado en Soriano.

La organización la ejecutó “Resurgiendo el pasado” , grupo creado en Dolores –ciudad reconocida como “Capital Nacional del Trigo”– por Elio Cairus, Pablo Morosini y Juan Pablo Buerga, al que se fueron integrando personas que comparten el cariño por los “fierros viejos”, tanto que ya son más de 15.

GRANJA Tres frutas de verano destacan en la Lista Inteligente que se anunció para las fiestas

CONMEMORACIÓN INAC destacó el protagonismo de Uruguay de cara al Año Internacional de los Pastizales y los Pastores

Buerga destacó que “esto no tiene ningún objetivo de lucro, lo hacemos porque para nosotros prender un tractor viejo y escuchar el ruido o ver una trilladora cosechando trigo es una satisfacción enorme” .

“Que gente veterana vea esto que es un homenaje a la cultura del trabajo en el campo y se emocione, que los jóvenes conozcan cómo trabajábamos nosotros hace 40 años, como me pasó con esa trilladora, es algo que no tiene un precio, es una alegría tremenda”, agregó.

Añadió que les cuesta contener las lágrimas cuando un abuelo le muestra a su hijo y al nieto una máquina y les recuerda lo que vivió.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.52.47

Embed

WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.52.46

Embed

La “Primera demostración de la trilla original de trigo” se programó para el sábado 20 de diciembre. Ese día hubo alguna lluvia (siempre bienvenida en el campo, aunque fue poca para lo que se precisa, dijo) y, por eso, si bien algo se pudo hacer, se tomó la decisión de sumar el domingo 21 y ese día sí todo pudo hacerse sin contratiempos, tanto la trilla de trigo con cosechadoras antiguas como la exhibición estática de tractores antiguos.

El campo lo prestó un vecino, a la altura del km 324,3 de la ruta 21.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.57.15

WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.52.55 (2)

WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.57.16 (1)

“Resurgiendo el pasado” ya había organizado otras movidas, por ejemplo con tractores y con arados, incluso fueron invitados a la Expoativa Nacional de este año y es probable regresen para la de 2026.

Embed

Casi 100 años y funciona

En el tema tractores, se mostraron muchos, de distintas marcas y en el conjunto sobresale una joya: un CASE L estadounidense del año 1937, modelo que se fabricó entre 1929 y 1940, tiene casi 100 años y aunque cueste creerlo, todavía se lo puede prender y anda sin problemas.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.52.58

WhatsApp Image 2025-12-22 at 15.52.55 (1)

El sueño de los amantes de los fierros viejos

Un anhelo, admitió Buerga, es disponer de un predio fijo para poder realizar las actividades demostrativas, como la de la trilla que ya la quieren dejar fija en el calendario para cada cierre de año.

Las máquinas y herramientas exhibidas pertenecen a los integrantes del grupo. Hay quien tiene una y alguno tiene varias. Ellos mismos se ocupan de la restauración y mantenimiento. También, porque no hay apoyos externos por el momento, de los gastos relacionados con cada movida como el traslado, combustible y otros.

Se contó con la colaboración de la Intendencia de Soriano cuando movieron todo hacia la Expoactiva Nacional en el marzo pasado.

Están abiertos, obviamente, a donaciones de quienes decidan darle un destino correcto a unidades similares que puedan haber heredado de padres y abuelos, como esas que quedan por años abandonadas en galpones de las estancias.

El contexto

Los que deseen comunicarse con "Resurgiendo al pasado" deben comunicarse llamando a los celulares 099 534 422, 098 946 906 o 092 357 303.

“Yo llegué a trabajar en trilladoras como las que mostramos, cosiendo bolsas, pasó mucho tiempo, toda una vida y la tecnología tuvo avances necesarios, increíbles, pero volver a ver todo esto andando... es algo que lo disfrutamos mucho”, concluyó.

Embed

Embed