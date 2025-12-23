Tres frutas de verano destacan en la Lista Inteligente que se anunció para las fiestas

Frutas en la Lista Inteligente de fin de año: sandía, ciruela y durazno.

El Observatorio Granjero publicó al inicio de esta semana la lista de frutas y verduras de una nueva Lista Inteligente , con la sandía como producto destacado de la quincena : una opción dulce y refrescante para acompañar los días de calor.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.

VEDA INMEDIATA MGAP informó, apenas comenzó el verano, por qué está prohibida la extracción y venta de moluscos bivalvos

GREMIALES DEL AGRO Ley de Presupuesto: Federación Rural lamentó "profundamente" que casi todos sus planteos no fueron atendidos

¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.

¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?

Sandía $ 13 el kilo

Remolacha $ 60 el atado

Tomate $ 39 el kilo

Zanahoria $ 39 el kilo

Durazno $ 65 el kilo

Choclo $ 35 la unidad

Zapallito dos kilos por $ 70

Ciruela $ 65 el kilo

Cebolla Roja $ 45 el kilo

Nota: precios de este martes 23 de diciembre.

Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

¿Por qué conviene comprar esos productos?

Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.

¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

Puntos de vista

El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas, informó:

La semana comenzó con alta afluencia de compradores desde muy temprano y un ágil levante de mercadería anticipando las vísperas de la fiesta navideña.

Informantes calificados mencionan que superaron las expectativas de ventas.

Con respecto al último relevamiento de precios descendieron los valores de referencia de morrón Verde y Rojo, calabacín, zapallo Kabutiá y zanahoria.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de tomate Cherry, zapallito, berenjena, chauchas, pepino, morrón Amarillo, acelga, brócoli, apio en Planta, lechuga, perejil, remolacha, rúcula, repollo de Bruselas y frutilla.

Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que “en general los precios, con relación a los días previos a las fiestas del año pasado, están muy bajos, hay muy buena oferta y muy buena demanda”.

“Salvo una pequeña suba en el perejil, en general como dije está todo más bajo de precios en este diciembre”, añadió.

¿Cómo sigue?

La próxima Lista Inteligente se informará el martes 6 de enero.