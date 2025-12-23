Tres frutas de verano destacan en la Lista Inteligente que se anunció para las fiestas
Un conjunto de nueve frutas y verduras, en una nueva Lista Ingeligente, fue recomendada por el Observatorio Granjero por oferta, precio y calidad
23 de diciembre 2025 - 14:52hs
Frutas en la Lista Inteligente de fin de año: sandía, ciruela y durazno.
Pexels (archivo)
El Observatorio Granjero publicó al inicio de esta semana la lista de frutas y verduras de una nueva Lista Inteligente, con la sandía como producto destacado de la quincena: una opción dulce y refrescante para acompañar los días de calor.
Lo importante de la Lista Inteligente
La integran nueve rubros de la canasta hortifrutícola uruguaya.
La nueva selección la conforman: sandía, remolacha, tomate, zanahoria, durazno, choclo, zapallito, ciruela y cebolla roja.
Está vigente desde este martes 23 de diciembre y hasta el lunes 5 de enero (la lista se renueva cada dos semanas).
La elaboran técnicos de la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).
Existe un código QR (verlo en listainteligente.uy) para leerlo y así instalar el chatbot FerIA en el WhatsApp para interactuar y obtener información de cada nueva Lista Inteligente, recetas y más.
El contexto de la promo de frutas y verduras
¿Cuál es el objetivo?
Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.
¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?
Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.
¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?
Sandía $ 13 el kilo
Remolacha $ 60 el atado
Tomate $ 39 el kilo
Zanahoria $ 39 el kilo
Durazno $ 65 el kilo
Choclo $ 35 la unidad
Zapallito dos kilos por $ 70
Ciruela $ 65 el kilo
Cebolla Roja $ 45 el kilo
Nota: precios de este martes 23 de diciembre.
Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.
¿Por qué conviene comprar esos productos?
Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.
¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?
El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas, informó:
La semana comenzó con alta afluencia de compradores desde muy temprano y un ágil levante de mercadería anticipando las vísperas de la fiesta navideña.
Informantes calificados mencionan que superaron las expectativas de ventas.
Con respecto al último relevamiento de precios descendieron los valores de referencia de morrón Verde y Rojo, calabacín, zapallo Kabutiá y zanahoria.
Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de tomate Cherry, zapallito, berenjena, chauchas, pepino, morrón Amarillo, acelga, brócoli, apio en Planta, lechuga, perejil, remolacha, rúcula, repollo de Bruselas y frutilla.
Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que “en general los precios, con relación a los días previos a las fiestas del año pasado, están muy bajos, hay muy buena oferta y muy buena demanda”.
“Salvo una pequeña suba en el perejil, en general como dije está todo más bajo de precios en este diciembre”, añadió.
¿Cómo sigue?
La próxima Lista Inteligente se informará el martes 6 de enero.