/ Agro / VEDA INMEDIATA

MGAP informó, apenas comenzó el verano, por qué está prohibida la extracción y venta de moluscos bivalvos

El MGAP dispuso la inmediata prohibición temporal de extracción, comercialización y transporte de moluscos bivalvos

22 de diciembre 2025 - 15:05hs
MGAP prohibió, hasta nuevo aviso, la extracción y venta de berberechos y mejillones procedentes de Rocha.

MGAP prohibió, hasta nuevo aviso, la extracción y venta de berberechos y mejillones procedentes de Rocha.

Pexels (archivo)

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dispuso la inmediata prohibición temporal de extracción, comercialización y transporte de moluscos bivalvos —específicamente mejillones y berberechos— provenientes del departamento de Rocha, hasta nueva disposición.

La medida fue implementada por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) mediante la Resolución Nº 371/2025 de fecha 19 de diciembre, se informó a El Observador.

pexels-rdne-10432606
MGAP prohibi&oacute;, hasta nuevo aviso, la extracci&oacute;n y venta de mejillones y berberechos procedentes de Rocha.

MGAP prohibió, hasta nuevo aviso, la extracción y venta de mejillones y berberechos procedentes de Rocha.

Dinara informó resultado positivo a toxina diarreica

Según se explicó, lo señalado fue decidido tras los análisis realizados a moluscos bivalvos extraídos en la zona, los cuales arrojaron resultado positivo a toxina diarreica en berberechos.

El contexto

El 19 de noviembre de este año se rehabilitaron las tareas de extracción, transporte y comercialización de mejillones, almejas y berberechos cosechados en sitios de Rocha, quedando sin efecto la veda previa a la ahora instaurada.

En cambio, los estudios efectuados en almejas procedentes del mismo departamento resultaron negativos, se puntualizó en la resolución que firmó Oscar Galli, adscripto a dicha dirección del MGAP.

Considerando los riesgos potenciales para la salud humana, las áreas técnicas de la DINARA recomendaron la implantación de esta veda precautoria, en línea con las facultades establecidas en el Decreto Nº 115/018, que habilita la adopción de medidas en situaciones de emergencia sanitaria.

Lo que no comprende la restricción del MGAP

La restricción no comprende el consumo de almejas, pescados, calamares ni camarones, incluido el consumo de almejas procedentes de la Barra del Chuy.

La DINARA recordó que toda infracción a esta disposición será pasible de sanciones conforme a lo previsto por la Ley Nº 19.175.

Finalmente, se indicó que se continuará monitoreando el comportamiento del evento toxínico y se comunicará oportunamente nuevas actualizaciones.

