Frutas y verduras: los precios de referencia de una nueva Lista Inteligente del Observatorio Granjero

Frutas y verduras: el durazno en la Lista Inteligente del cierre de enero.

Con valores de las frutas y verduras que en muchos rubros se sostienen en niveles interesantes para el consumidor y algunas subas en otros , se difundió una nueva Lista Inteligente, una selección de alimentos de la granja de compra recomendada a la población por niveles de oferta, calidad y precios .

Esta vez integran la lista, que tiene vigencia desde este martes 20 de enero y hasta el lunes 2 de febrero, los siguientes rubros: berenjena, calabacín, cebolla, choclo, durazno, melón, pepino, rúcula y uva.

Desde el Observatorio Granjero se informó, en su último reporte este lunes 19, que en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) “la semana comenzó con una concurrencia de compradores similar a la semana pasada, aunque con un levante más enlentecido debido al comienzo de la segunda quincena del mes, según comentarios de informantes calificados, aunque con las expectativas cumplidas por parte de estos”.

Martín Gutiérrez, dueño del puesto La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente de ese centro de comercialización de frutas y hortalizas, dijo a El Observador que “en estos momentos se observa una suba del tomate Americano y del Perita, también hay un incremento de los precios de los productos de hoja, en un fin de enero en el que se observa una demanda más moderada, pero con buen consumo de frutas y verduras”.

El contexto

Para contribuir a una alimentación más adecuada en la población en Uruguay y, al mismo tiempo, estimular la comercialización de frutas y verduras que aportan al mercado los productores granjeros, se creó el chatbot FerIA, disponible y relacionado con una propuesta tradicional que tiene esos mismos objetivos, la Lista Inteligente.

Emprendimiento del MGAP y la UAM

La Lista Inteligente es un conjunto de agroalimentos producidos en el sector granjero, cuyo consumo es recomendado por el mencionado observatorio, emprendimiento ejecutado en el marco del convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

La nueva lista tiene los siguientes precios de referencia:

Berenjena $ 50 el kg

Calabacín $ 30 el kg

Cebolla $ 39 el kg

Choclo 4 unidades por $ 100

Durazno $ 49 el kg

Melón $ 45 el kg

Pepino $ 50 el kg

Rúcula $ 50 la bolsa

Uva $ 98 el kg de la Moscatel

Fuente: La Feria de la UAM – precios del martes 20 de enero

Lista Inteligente: útil para el granjero y los consumidores

La mencionada lista, conformada siempre por nueve productos, se renueva quincenalmente y contiene una selección de productos que conviene sean adquiridos, porque tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional– y presentan un precio conveniente.

El incremento en la ingesta de esos productos es un beneficio de alta relevancia, dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos: el consumo diario en Uruguay está en 287 gramos cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda un mínimo de 400 gramos.

A la vez, es un factor de apoyo a los granjeros, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas un gran volumen y cuya comercialización es coyunturalmente más dificultosa.

En este enlace se accede a una descripción de las propiedades de esos nueve productos y los modos de conservación recomendados.

Los precios en la UAM