"Lo voy a bancar a Agus en esta": Luis Suárez explicó qué pasó con Agustín Canobbio y Marcelo Bielsa y el "malentendido" con los alcanzapelotas

“Y a un jugador que está entre los 26 de una Copa América, no podés dar a entender o hacerlo partícipe como si fuera un sparring”, comentó.

“Y molesta. Lo entiendo a Agus, lo voy a bancar a Agus en esta, porque es entendible y bastante se contuvo y es normal, es normal que llegara a esa situación”, comentó.

Suárez también contó que tuvo que contener a Canobbio. “Se descubrieron otras razones como las que pasaron con Agus que a mí me molestaron y claro, no había empezado todavía la Copa América yo no me podía poner en plan de... yo le dije a Agus, en ese momento le dije a Agus ‘tranquilo, esto ya habrá tiempo para poder analizar esta situación y ahora tenemos que pensar la selección’.

“Es entendible que por todo, entre comillas, toda la situación que vivió Agus en la Copa América, se sintió menospreciado, explotó. Es normal que un chiquilín explote. Es normal. Yo fui más inteligente y yo me supe contener por ser más seguro, por tener otra imagen y contenerme de muchas situaciones”, expresó.

Suárez agregó que tuvo que contenerse él y a otros compañeros. “Y bueno, Luis, el referente tenía que bancar la cabeza, pero bastante con bancarme a mí, y tenía que bancar a los demás y tratar de contenerme”, comentó.