Luis Suárez y la charla con Marcelo Bielsa en la Copa América: "Estuve 6 minutos hablando y solo me dijo 'Gracias, Luis'"

stuani-jpg..webp Bielsa, Suárez y De Arrascaeta Leonardo Carreño

Consultado por si en algún momento se acercó y le planteó las inquietudes sobre situaciones que pasaban en el relacionamiento con el plantel, Suárez dijo que no fue así.

“No, porque ya conocía la situación y sabiendo de que él tampoco, es sabido en el fútbol y todos sabemos que él no es de lidiar mucho con los supuestos líderes o jugadores con experiencia, que no le gusta, preferí evitar todo eso porque estaba la selección por encima y no quería meterme en ese momento que yo era partícipe de la selección, no quería ser partícipe de un problema. Pero sí sugirieron algunas cosas que a eso se le adhieren, pero las daban a entender y parecía que era preferible callarme en ese momento para evitar un troce, porque hubieron algunas situaciones en la Copa que se generaron que duelen, a mi me dolieron mucho las situaciones que pasaban en la Copa América y había que callar por respeto a la selección”, expresó.

Luis Suárez y la Copa América Luis Suárez y la Copa América

“Me miró y me dijo ‘muchas gracias Luis’”

Luis Suárez también contó la charla que mantuvo con Luis Suárez en la Copa América, antes del comienzo, en busca de una mejor armonía con el entrenador.

“Yo no lo conocía y los primeros días de la Copa América en la preparación hubo una situación, él tuvo una charla con el plantel que hubo algunos jugadores antes que le pidieron que por lo menos le dijera ‘buen día’. Hubo una charla, y yo como capitán en ese momento, él había tenido una discusión, como es sabida, con Agus (Canobbio) y yo fui como capitán a hablarlo con él, yo hablé con alguno de los compañeros y les dije que voy a hablar con el entrenador, hablé con Jorge (Giordano), le dije ‘Jorge, ¿te parece que yo pueda hablar con Marcelo? Porque le quiero explicar que estamos en el mismo barco’”.

“Voy a una conversación con él (Bielsa), me siento frente a él, le estoy hablando entre 5 o 6 minutos más o menos, mirándolo a la cara y diciendo los puntos que nosotros estábamos, los jugadores estábamos con él, que le apoyamos, que íbamos a respetar las decisiones que él tomara, todo lo que iba a ser la convivencia todavía no empezaba. Me miró y me dijo ‘muchas gracias, Luis’. Y me levanté y me fui. No me contestó nada a los 5 o 6 minutos yo estuve mirando y me quedé como diciendo ¿qué? ¿Cuál es la respuesta? No conseguí ninguna respuesta. Y a partir de ahí yo ya acepté que tenía que quedarme callado en todo momento y respetar lo que él dijera hasta que yo siguiera mi camino y tomara una decisión de qué iba a ser en la selección”.