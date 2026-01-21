El inolvidable festejo de Maximiliano Araújo con un alcanzapelotas, tras la victoria de Sporting ante PSG, "el mejor equipo del mundo"; mirá el video

Los dos goles anotados este martes por el colombiano Luis Suárez, el segundo en la hora, le dieron la victoria al Sporting frente al PSG de Luis Enrique 2-1 en casa en la séptima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, partió en el que el uruguayo Maximiliano Araújo fue titular en los portugueses.

El extremo de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa jugó los 90 minutos en la resonante victoria ante el equipo francés y celebró el triunfo a lo grande, con la particularidad que lo hizo junto a un niño alcanzapelotas que entró a la cancha.

En el partido el uruguayo estrenó un nuevo peinado con trenzas. "Todos me hablaron de mi nuevo peinado y me pidieron que no lo volviera a cambiar", comentó tras el triunfo.

Araújo dijo estar "muy contento" porque Sporting "hizo un gran partido, luchó duro y mereció la victoria".

Sporting Lisbon's Uruguayan midfielder #20 Maximiliano Araujo warms up before the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Sporting CP and Paris SG at Jose Alvalade stadium in Lisbon on January 20, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO M El nuevo look de Maxi Araújo Foto: EFE

"El objetivo era ganar todos los partidos. En casa demostramos que somos fuertes y hoy me voy contento de haber superado al que, para mí, es el mejor equipo del mundo", comentó Maxi. "Supimos aprovechar bien el contraataque. Simplemente no pudimos detener ese golazo del PSG", añadió.

Triunfazo de Sporting ante PSG

La primera parte del partido, en el que los dos equipos se enfrentaban por primera vez en una competición oficial, cerró con un dominio de la pelota superior al 70 % por parte de los franceses, que tuvieron una decena de oportunidades de marcar, pero se encontraron con la gran actuación del portero de los 'leones' Rui Silva, que fue un muro ante la red y no dejó que el gol llegara.

Los anfitriones tuvieron muchas dificultades para salir en contrataque y regalaron la pelota al rival en varias ocasiones, perdiendo pases clave y encontrándose con la defensa del ecuatoriano William Pacho, quien interceptó la pelota cada vez que los 'leones' se acercaban a la portería de los parisinos.

Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele (L) and Sporting Lisbon's Uruguayan midfielder #20 Maximiliano Araujo fight for the ball during the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Sporting CP and Paris SG at Jose A Maxi Araújo con la marca de Ousmane Dembele Foto: EFE

A pesar de las dificultades en ataque, el Sporting logró contener al actual campeón europeo con una defensa que se lo puso difícil a los de Luis Enrique y ya en la segunda mitad los 'leones' lograron equilibrar un poco más la posesión de la pelota.

Fue en los últimos 20 minutos del partido cuando finalmente llegaron los goles.

En el 74 Suárez hizo levantar al estadio, al que hoy acudieron casi 51.500 aficionados, al inaugurar un marcador que, sin embargo, los locales lograron dominar durante muy poco tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TalkingSporting/status/2013753969680458169&partner=&hide_thread=false Maxi Araujo and Ivan Fresneda celebrated the win with a ball boy pic.twitter.com/PclyGJFSzl — Talking Sporting (@TalkingSporting) January 20, 2026

No es la primera vez que el de Santa Marta se encuentra con el gol en la competición europea, ya que ya había conquistado la portería del Brujas y del Nápoles, a la vez que es uno de los goleadores de la Liga de Portugal, donde acumula 15 tantos y se ha convertido en una de las estrellas de la temporada.

Cinco minutos después, el georgiano Kvaratskhelia, que entró al campo en sustitución de Mayulu, empató el partido.

Cuando ya parecía que el marcador acabaría en un empate, Suárez volvió a brillar y anotó el segundo ante el frenesí de los aficionados que corearon su nombre repetidamente, incluso después del pitido final.

A pesar de los intentos de los parisinos de remontar, el final del encuentro fue accidentado, con varios encontronazos, y el marcador se selló con el gol del internacional colombiano.

Ficha técnica:

2 - Sporting: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Matheus Reis y Ricardo Mangas (Vagiannidis, m.63); Morita y João Simões (Daniel Bragança, m. 87); Geny Catamo (Alisson Santos, m.87), Trincão (Kochorashvili, m.90+6) y Maxi Araújo; Luis Suárez.

1 - PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes; Mayulu (Kvaratskhelia, m.66), Fabián Ruiz (Zabarnyi, m.80) y Vitinha; Doué, Dembélé y Barcola (Gonçalo Ramos, m.71).

Goles: 1-0, m.74: Suárez; 1-1, m.79: Kvaratskhelia; 2-1, m.90: Suárez.

Árbitro: Anthony Taylor (Reino Unido). Amonestó a Ricardo Mangas (m.59), a Luis Suárez (m.90+4) y a Rui Silva (m.90+6), por parte del Sporting, y a Kvaratskhelia (m.90+5), por parte del PSG.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estádio José Alvalade (Lisboa).

Con base en EFE