Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou son los únicos dos políticos con saldo positivo en Uruguay, según nueva encuesta de Equipos

La consultora Equipos presentó este viernes una nueva encuesta sobre popularidad, simpatía y antipatíade los principales dirigentes políticos del Uruguay . El presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou lideran los rankings, pero uno de los dos tiene mejor saldo neto que el otro , es decir, el resultado de restar la simpatía con la antipatía.

Según los datos presentados por Ignacio Zuasnabar en Subrayado, el político más popular en Uruguay es el exmandatario Lacalle Pou, con 99% de los uruguayos que dicen conocerlo .

Lo sigue el presidente de la República , apenas por debajo, con 97% de conocimiento.

El informe completa el ranking con Carolina Cosse (94%), Lucía Topolansky (94%), Álvaro Delgado (91%), Andrés Ojeda (90%) y Guido Manini Ríos (90%).

Equipos advierte en su informe que popularidad refiere al conocimiento que tiene la población sobre estas figuras, pero no la simpatía, antipatía o intención de voto que registran.

Lacalle Pou aventaja a Orsi en el ranking de políticos que generan más simpatía, ya que suma 48%.

Orsi aparece dos puntos por debajo, con 46%.

En tercer lugar, pero con porcentajes significativamente menores, aparecen dirigentes como Topolansky (36%) y Cosse (32%).

Pese a registrar dos puntos más que Orsi, Lacalle Pou tiene un saldo neto peor que el del presidente actual.

Es que según el resultado de restar las simpatías con las antipatías, Lacalle Pou termina con un saldo neto de 13 y Orsi de 15. Esto quiere decir que, si bien Lacalle Pou genera más simpatías, también registra más antipatías y en el saldo neto cae dos puntos.

El peor saldo neto, según esta encuesta, lo tiene Alejandro "Pacha" Sánchez, secretario de Presidencia, el exministro de Defensa y actual senador, Javier García, y el senador Martín Lema.

Entre los políticos que registran mayores niveles de antipatía, en tanto, están Guido Manini Ríos (61%), Oscar Andrade (49%), Carolina Cosse (47%), Gustavo Salle (46%) y Álvaro Delgado (45%).

Según los datos de Equipos, entre los dirigentes evaluados, solo Orsi y Lacalle Pou terminan con saldo positivo, lo que refleja el "lugar diferencial" que ambos ocupan en el escenario político.

La encuesta fue realizada entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 a 706 personas de forma presencial. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 706 casos es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.