Tres vacunas en un solo día de clases: la estrategia de inmunización en las escuelas y colegios busca ampliar la oferta, previa anuencia de los padres

José Pedro Varela murió en plena reforma educativa. Tenía solo 34 años, cuando los uruguayos —sin casi vacunas ni extensión del agua potable— vivían en promedio hasta los 42. Pero en su “corta” vida, el “padre de la educación uruguaya” dejó un mensaje claro: “La ignorancia no es un derecho, es un abuso” . A la escuela o al colegio privado se va a aprender mucho más que el alfabeto o sumas y restas: es la formación de “republicanos” y el centro educativo oficia, para eso, como un agente protector .

El Ministerio de Salud Pública y la Administración Nacional de Educación Pública quieren retomar ese legado que, hasta unos años antes de la pandemia, ubicaba a Uruguay como uno de los países con mejores tasas de vacunación: la oferta de la administración de algunas dosis en el propio centro educativo.

Los técnicos de ambos organismos están de acuerdo, están ajustando los detalles logísticos y luego las autoridades políticas tendrás que plasmar la intención en una norma. Según supo El Observador, el objetivo prioritario son los niños y las niñas de 11 años (que entran a sexto grado si cursan en tiempo y forma), porque en la última actualización del esquema nacional de vacunación deben recibir tres vacunas que incluso puede darse en el mismo día.

La clásica triple bacteriana aceular protege contra el tétanos, la difteria y la tos convulsa. La vacuna contra el meningococo serogrupos ACWYX que pasó a formar parte del esquema desde mitad del 2025. Y la n ueva inmunización contra el virus del papiloma humano (HPV) nonavalente , que protege contra nueve tipos del virus en lugar de solo cuatro, y para la cual desde 2026 bastará una dosis única tanto para chicas como varones.

Las tres son vacunas requeridas —forman parte del esquema nacional de vacunación—, solo que se quiere aprovechar para ampliar la oferta de acceso. ¿Qué significa? Cuando la vacunación se da en la escuela se captan más niños, se evita que los padres tengan que hacer traslados extra o se “olviden”, se genera entusiasmo entre alumnos que animan a otros y se sortea la necesidad de llevar a un niño a un centro vacunatorio con olor a desinfectantes que suele asustar más a esas edades.

A diferencia de las campañas vacunatorias que se daban en la escuela a muchos de los que hoy son los padres de esos niños que tienen 11 años, en que no se avisaba ni se preguntaba a los padres su conformidad con la vacunación, ahora se necesitará el consentimiento informado de los adultos responsables.

La directora general de la Salud, Fernanda Nozar, lo aclaró a El Observador:

—Entre el Ministerio de Salud Pública y la ANEP ya avanzamos, todos estamos alineados en la necesidad de volver a la vacunación en los centros educativos. Pero también estamos de acuerdo en no hacerlo con la misma concepción de aquella vieja escuela en la que nadie preguntaba. Van a ser campañas con la anuencia adecuada, con la información adecuada y las posibilidad de evacuar cualquier duda.

Los vacunatorios seguirán funcionando igual y tendrá disponibilidad de dosis —por si un padre prefiere esa opción, por si justo el alumno faltó a clase ese día, por si una vacuna se la da un poco más tarde siempre y cuando entre en los rangos recomendados por los médicos—.

La Institución Nacional de Derechos Humanos ya había tenido que estudiar el caso de la obligatoriedad de la vacuna contra el HPV y también del COVID-19. Y en sus resoluciones establece que si bien está el derecho a decidir qué se inocula o no en el cuerpo de un hijo, está el derecho fundamental al acceso a la salud y a que ese niño esté protegido (la idea vareliana). Fue la misma que hizo que el tribunal de Apelaciones tirara por la borda el polémico fallo del juez Alejandro Recarey que puso en pausa en plena pandemia la vacunación a menores de edad.

Cambio de esquema

En Uruguay la abreviatura HPV (Virus del Papiloma Humano) fue adquiriendo cada vez más relevancia en los últimos 12 años, desde que se incorporó la vacunación universal y gratuita contra este virus que es el desencadenante del cáncer de cuello de útero. Y ahora el Ministerio de Salud (con el aval por unanimidad de la comisión asesora) hizo un ajuste en la estrategia.

Ya no serán necesarias dos dosis, como hasta ahora. La recomendación es pasar a una sola dosis universal y gratuita tanto para varones como mujeres a los 11 años, pero que de no haberla recibido a esa edad puede extenderse hasta los 26 años inclusive. Y que esa vacuna no requiera indicación ni receta médica. Es parte del esquema requerido.

¿A qué se debe el cambio? En Uruguay fue mejorando la cobertura de la primera dosis con el HPV. Entre aquellos que nacieron en el año 2001 y les tocó el comienzo del plan, solo el 40% se había dado la primera dosis. Entre los nacidos en 2013, el porcentaje ya era el 70%.

Pero la razón para cambiar a una sola dosis no está tan vinculada a la cobertura y a la baja que hay en la adhesión a la segunda dosis, sino “la evidencia reciente que respalda la simplificación a un esquema monodosis basada en estudios de efectividad”. Así lo redactó la comisión que asesora en vacunas al Ministerio.

Refiere a que Australia ya lo inició hace casi tres años, le siguieron Reino Unido y otros, confirmando con estudios que una sola dosis, dada en el momento oportuno, ya es muy efectiva para prevenir el cáncer de cuello de útero y otros tumores que puede causar el virus.

En esa línea, la comisión asesora de vacunas le recomendó al Ministerio un cambio. En lugar de administrar la cuadrivalente que se aplica hoy, que sea la nonavalente (lleva ese nombre porque estimula una respuesta inmune a nueve tipos diferentes de antígenos). Y tiene “mayor impacto frente a genotipos números 16 y 18” que son los causantes del cáncer de cuello de útero.

La otra vacuna que se da a los 11 años como “nueva” es contra el meningococo. A esa edad se administra contra los serogrupos ACWYX (MenFive®), la misma que se da también nueva al año de vida. Mientras que contra el meningococo serogrupo B (Bexsero) se da a los dos, cuatro y quince meses.

Como el esquema en general ha tenido variantes, incluyendo la incorporación de VRS para embarazadas, cambios en los tiempos de la antitetánica, aquí puedes consultar el esquema nacional.