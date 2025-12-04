Tras ataque y violación contra trabajadora sexual en Maldonado, colectivo recibió más de 300 denuncias

Luego de que se conociera el caso de una trabajadora sexual que fue violada y golpeada por un cliente en Maldonado, las denuncias de violencia se multiplicaron, informó Karina Núñez, integrante del grupo de trabajadoras sexuales Visión Nocturna.

En entrevista con la radio FM Gente de Maldonado, Núñez contó que en las últimas horas recibieron "más de 300 mensajes de WhatsApp de narrativas de diferentes partes del país de compañeras" que vivieron situaciones de violencia durante su trabajo.

"Que esto salga a la luz ayuda a desmitificar que porque son trabajadoras sexuales tienen la obligación de ser violentadas y tienen la obligación de quedarse calladas cuando se las violenta. Entonces creo que esto es un precedente. Los 300 mensajes que recibimos entre martes y miércoles, y que siguen llegando, da una muestra de que se necesitaba la valentía de una para que el resto se animara ", dijo.

JUSTICIA El mensaje de Diego García tras ser condenado por abuso sexual: "Ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar"

Este martes en la noche la Justicia imputó a un hombre de 37 años por reiterados casos de abuso sexual y violencia privada, luego de que cinco mujeres denunciaran haber sido agredidas de forma similar en el último año.

El modus operandi de este hombre, sin antecedentes penales, era el mismo: contactaba a las mujeres para solicitar sus servicios sexuales, fijaba un punto de encuentro, pero en el camino se desviaba en su auto y abusaba sexualmente de ellas.

Según contó el abogado de algunas de las víctimas, Leandro Arévalo, el hombre las violaba "sin usar protección", las golpeaba, asfixiaba e insultaba y "nunca les llegaba a pagar". En las últimas horas apareció una sexta trabajadora sexual denunciando una situación similar con el mismo hombre y declarará en las próximas horas en Fiscalía.

Núñez consideró que la víctima que denunció la situación días atrás "se salvó porque tiene un Dios aparte". La mujer alcanzó a huir desnuda y pidió ayuda a un conductor que pasaba por la ruta.