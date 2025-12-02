Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / INVESTIGACIÓN

Imputaron a un hombre de 37 años por cinco casos de abuso sexual en Maldonado: esperan más denuncias de mujeres

El abogado de alguna de las víctimas contó que el hombre contactaba a las mujeres a través de páginas web para solicitar sus servicios sexuales

2 de diciembre 2025 - 20:20hs
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Pexels

La Justicia imputó a un hombre de 37 años en Maldonado por reiterados casos de abuso sexual y violencia privada, luego de que cinco mujeres denunciaran haber sido agredidas de forma similar en el último año.

El modus operandi de este hombre, sin antecedentes penales, era el mismo: contactaba a las mujeres para solicitar sus servicios sexuales, fijaba un punto de encuentro, pero en el camino se desviaba en su auto y abusaba sexualmente de ellas.

Según contó el abogado de algunas de las víctimas, Leandro Arévalo, el hombre las violaba "sin usar protección", las golpeaba, asfixiaba e insultaba y "nunca les llegaba a pagar". "Es decir, abusaba de la situación de todas las formas", señaló el abogado en diálogo con Subrayado a la salida de la audiencia.

Más noticias
Parque El Jagüel, Maldonado
DENUNCIA

Fiscalía investiga violación a una trabajadora sexual en Maldonado: hay un detenido y se sumaron más denuncias

Fuerzas Armadas, imagen ilustrativa. Archivo
FUERZAS ARMADAS

Ex vocero del Ejército a prisión preventiva acusado de abuso sexual

El imputado deberá cumplir con 180 días de prisión preventiva.

Arévalo aseguró que las denunciantes no se conocían entre sí. El caso más antiguo data desde hace un año, pero la víctima no había podido reconocer al agresor hasta ahora.

La fiscal del caso, Fiorela Marzano, de la Fiscalía de Violencia basada en Género, Doméstica y Sexual de San Carlos, aseguró que en los cuatro días se recibieron las cinco denuncias de cinco mujeres que "vivieron situaciones similares en el período de un año".

"Estamos seguras de que más víctimas van a denunciar porque tomamos conocimiento de que más víctimas lo iban a hacer", adelantó Marzano.

Temas:

abuso sexual Maldonado

Seguí leyendo

Las más leídas

Fernando Muslera
TURQUÍA

Estafa a Fernando Muslera: 102 años de cárcel para la banquera que con un sistema piramidal engañó a futbolistas en Turquía; mirá la cifra que denunció el uruguayo

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Nuevo estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio: dice que Nacional domina a Peñarol en el siglo XXI "gracias" a los árbitros y a la AUF

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
HISTORIAS

Christian Ebere: la historia del nigeriano campeón sub 17 que le pidió la camiseta a Suárez y fue figura de Nacional en las finales

Mario Bergara en entrevista con El Observador
ENTREVISTA

Mario Bergara sobre la reforma de transporte: "No podemos estar cuatro años con todo levantado sin brindar ninguna solución"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos