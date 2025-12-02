Imputaron a un hombre de 37 años por cinco casos de abuso sexual en Maldonado: esperan más denuncias de mujeres

La Justicia imputó a un hombre de 37 años en Maldonado por reiterados casos de abuso sexual y violencia privada, luego de que cinco mujeres denunciaran haber sido agredidas de forma similar en el último año.

El modus operandi de este hombre, sin antecedentes penales, era el mismo: contactaba a las mujeres para solicitar sus servicios sexuales , fijaba un punto de encuentro, pero en el camino se desviaba en su auto y abusaba sexualmente de ellas .

Según contó el abogado de algunas de las víctimas, Leandro Arévalo, el hombre las violaba "sin usar protección", las golpeaba, asfixiaba e insultaba y "nunca les llegaba a pagar". "Es decir, abusaba de la situación de todas las formas", señaló el abogado en diálogo con Subrayado a la salida de la audiencia.

Arévalo aseguró que las denunciantes no se conocían entre sí. El caso más antiguo data desde hace un año, pero la víctima no había podido reconocer al agresor hasta ahora.

La fiscal del caso, Fiorela Marzano, de la Fiscalía de Violencia basada en Género, Doméstica y Sexual de San Carlos, aseguró que en los cuatro días se recibieron las cinco denuncias de cinco mujeres que "vivieron situaciones similares en el período de un año".

"Estamos seguras de que más víctimas van a denunciar porque tomamos conocimiento de que más víctimas lo iban a hacer", adelantó Marzano.