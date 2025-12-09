Álvaro Delgado dijo que Carlos Negro "es un ministro que tiene fecha de vencimiento" y aseguró que la Policía "no confía" en él

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , se mostró crítico con el ministro del Interior, Carlos Negros , tras sus expresiones de las últimas horas donde aseguró que el Ministerio del Interior "en nada más que nueve meses" tuvo "mejores resultados que todo el período de gobierno anterior" .

"Es un poco contradictorio, dicen que se hizo más que en los gobiernos anteriores y bajaron los delitos, pero no tienen plan de seguridad" , cuestionó el político blanco durante el acto de cierre de fin de año del sector Aire Fresco.

"Si pasaron cosas positivas en materia de seguridad es porque se estuvo trabajando con el plan del gobierno anterior ", continuó Delgado.

ÁLVARO DANZA "Salvataje político a Danza": Delgado y otros dirigentes de la oposición criticaron a la Jutep por respaldar a Danza

PARTIDO NACIONAL Autocrítica blanca: en encuentros en el interior, surgen duras críticas a la campaña de Delgado y al gobierno de Lacalle Pou

Tras esto, el político blanco aseguró que el plan de trabajo presentado por el Ministerio del Interior es "muy teórico" y cuenta con "algunas falencias" al, por ejemplo, "no hablar del narcotráfico" .

"Parece muy lindo en los papeles, pero vamos a ver si es operativo", señaló y añadió que hasta el momento las medidas en materia de seguridad "brillan por su ausencia".

"Cuando uno no estaba preparado, porque evidentemente no estaban preparados para manejar la seguridad, actuar con soberbia no es buena cosa", afirmó.

En cuanto a la actuación de Negro frente a la cartera, dijo: "Es un ministro que le falta liderazgo, creer en la policía y es un ministro que además no siente la tarea policial".

Según Delgado, la Policía "no confía" en Negro y su trabajo. "Es un ministro que tiene fecha de vencimiento", aseguró.

"Dicen: estamos mejor de seguridad porque venimos haciendo algunas cosas, pero plan no tenemos. Eso es la confesión de que vienen usando el plan de seguridad que tenía nuestro gobierno, el gobierno de Lacalle Pou", reflexionó y agregó que hay una cosa "peor" que "tener una mala idea" que es "no tener ideas".

"Le está pasando un poco al ministro del Interior eso, lo desbordó la tarea, no siente la tarea, no conoce a la Policía, no respalda a la Policía. La gente empieza a ver que hay falta de liderazgo", cerró.

Durante el mismo acto habló el diputado Pedro Jisdonian, quien también se expresó de forma crítica con el gobierno en cuanto a la seguridad.

"El ministro Negro puede decir lo que a él le parezca. Nosotros, que andamos recorriendo y escuchando a la gente, no es la sensación que hay. La gente tiene miedo, a la gente la roban cuando van a trabajar, la gente entiende que en muchos aspectos no se ha avanzado, que la Policía se ha retirado, que no está la Guardia Republicana en muchos barrios como estaba antes, que los PADO tampoco", dijo.

"Creemos que el trabajo que hay que hacerlo desde la humildad, desde entender que el trabajo de la seguridad es algo muy importante para la vida de todos los uruguayos. En relación a eso, hay que trabajar de una manera responsable y no andar camiseteando o dando información, simplemente para competir con el gobierno anterior, que en todos los aspectos de los delitos fue mucho más exitoso que lo que viene siendo este y lo que fue en comparación a los 15 años de gobierno", agregó.

Los dichos de Carlos Negros sobre el trabajo del Ministerio del Interior

Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes al mediodía y consignada por Subrayado (Canal 10), el ministro aprovechó la oportunidad para hacer un balance positivo del trabajo realizado por su cartera, especialmente en lo que respecta a las reuniones por la seguridad que convocó el gobierno, de las cuales se presentó un resumen de propuestas recibidas.

"Estamos mostrando sobre finales de año que el trabajo ha sido muy fructífero, que los resultados son inocultables, que mantuvimos a la baja todos los delitos y hemos tenido mejores resultados que todo el período de gobierno anterior, en nada más que nueve meses", aseguró Negro.

Además, destacó la caída de las principales bandas de narcotraficantes del crimen organizado en el país. "Hemos descabezado a las principales bandas de narcotraficantes del crimen organizado que tiene el país y vamos por más", concluyó.