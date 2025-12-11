Investigadora por María Dolores: Diputados volvió a postergar su votación y está en duda su creación

Pese a que estaba en el orden del día de este miércoles, la Cámara de Diputados volvió a postergar la votación de la creación de la comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización y existen dudas de si la oposición va a lograr reunir los votos necesarios.

El tema fue planteado en setiembre pero en aquel entonces el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone pidió postergar su votación hasta luego del tratamiento del Presupuesto. Aquella decisión le valió el enojo de blancos y colorados que entendían que la comisión podía empezar a trabajar en paralelo al trabajo por la ley presupuestal.

Con ese trabajo terminado, la creación de la investigadora volvió a estar en el orden del día pero la sesión de ayer tenía tantos temas (había más de once puntos) que no se llegó a tratar. Sin embargo, los blancos ni siquiera estaban seguros de ponerlo a votación porque hay dudas sobre si consiguen los votos .

Ni Cabildo Abierto ni Identidad Soberana transmitieron una postura definitiva. El partido de Gustavo Salle le transmitió a los blancos que está evaluando su posición. Salle fue el principal impulsor de la denuncia penal que se presentó en Fiscalía y en setiembre hubiera votado la creación de la investigadora pero con el tema ya en la órbita judicial le genera dudas de si es necesario también plantear una investigación parlamentaria.

Cabildo Abierto, en tanto, mantiene su postura en reserva hasta el momento de la votación y está expectante sobre si colorados y blancos logran alinear todos sus votos. Desde los partidos tradicionales aseguran que todos los legisladores están dispuestos a acompañar.

El próximo miércoles volverá a haber plenario y se retomará el orden del día que quedó de la última sesión. Sin embargo, algunos blancos entienden que no tiene sentido votar la creación de la investigadora cuando empieza el receso parlamentario y creen que debería quedar para 2026.

La propuesta de crear una investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización fue planteada por el Partido Colorado.

La compra de la estancia fue anunciada durante el cortejo fúnebre de José Mujica por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y generó críticas de la oposición por varios motivos. Las 4.000 hectáreas fueron adquiridas por un valor de US$ 32,5 millones y la idea del Instituto Nacional de Colonización es desarrollar un proyecto lechero en ese lugar.

Los cuestionamientos tienen que ver con el proceso (falta de quórum, ocultamiento, desorden de los expedientes y cambio de fechas en los informes jurídicos), según planteó en su momento el diputado colorado Juan Martín Jorge.

La compra fue observada por el Tribunal de Cuentas por cuatro motivos. Señalaron que incumplía el artículo 15 del TOCAF porque Colonización tenía falta de disponibilidad presupuestal; que el gasto superaba la asignación presupuestal anual del organismo; que la compra directa, de acuerdo a la ley de Colonización, requiere de 4 de los 5 votos del Directorio (y hubo tres), y que hay una prenda sobre el sistema de riego e incluso no surge si está incluido.

Pese a la observación, que fue aprobada por mayoría de 4 a 3 con el respaldo de los ministros designados por blancos y colorados, la compra fue ratificada por Presidencia.