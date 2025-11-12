VIDEO | Habitación con sillones, baño, ducha y un televisor: así es el Hércules con módulo VIP que usó Yamandú Orsi para viajar a Bolivia

La aeronáve fue utilizada por primera vez por el actual mandatario de la República, Yamandú Orsi, en el viaje que realizó el viernes a Bolivia para asistir a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira.
La ceremonia oficial se realizará este sábado 8 desde las 10:30 horas.
¿Cómo es el nuevo avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya?
El avión Hércules KC-130H (FAU 595) reacondicionado sumó capsulas que fueron realizadas en 1994 y utilizadas por varios presidentes. Actualmente no estaban operativas hasta este último viaje a la ciudad de La Paz.
Cuenta con más de una habitación con sillones, ducha y un televisor, además de la reinstalación íntegra de las conexiones eléctricas y el acondicionamiento de los baños.
Los Lockheed KC-130H “Hércules” son aviones de fabricación estadounidense, metálico, de ala alta y cuatro motores, reconocidos por su gran autonomía y capacidad de operar en pistas no preparadas.
Poseen una bodega adaptable para carga pesada, evacuaciones médicas o transporte de personal militar, con capacidad para 92 pasajeros o 64 paracaidistas.
En Uruguay, el Escuadrón Aéreo N.º 3 (Transporte), con sede en la Brigada Aérea I (Carrasco), cuenta con dos aeronaves KC-130H en servicio.
Adquiridos del exEjército del Aire y del Espacio español y arribado al país el 15 de febrero procedente de Portugal, donde fue sometido a una inspección y mantenimiento mayor en las instalaciones de OGMA, la aeronave (junto a una sefgunda unidad) fue incorporada porUruguay en 2020 para reemplazar a los veteranos C-130B de 1992.