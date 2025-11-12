VIDEO | Habitación con sillones, baño, ducha y un televisor: así es el Hércules con módulo VIP que usó Yamandú Orsi para viajar a Bolivia

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) dio a conocer los resultados de las tareas de reacondicionamiento que efectuó en uno de los aviones Hércules comprados en el último gobierno de Luis Lacalle Pou .

La aeronáve fue utilizada por primera vez por el actual mandatario de la República, Yamandú Orsi , en el viaje que realizó el viernes a Bolivia para asistir a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira .

El avión Hércules KC-130H (FAU 595) reacondicionado sumó capsulas que fueron realizadas en 1994 y utilizadas por varios presidentes. Actualmente no estaban operativas hasta este último viaje a la ciudad de La Paz .

@OrsiYamandu arribó a La Paz en el avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya para participar en la transmisión de mando de Rodrigo Paz Pereira como mandatario de Bolivia. La ceremonia oficial se realizará este sábado 8 desde las 10:30 horas. https://t.co/ShQRoKZmn6 pic.twitter.com/pU2PsjqMHJ

NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS "Hay tiempos y hay formas" y Orsi "es un ser con ángel": presidente del Comité Israelita se desmarcó del reclamo de la B'nai B'rith

CURIOSIDADES No es Yamandú Orsi | Quién es el otro presidente nacido en Uruguay que gobierna en la actualidad un país de América

Cuenta con más de una habitación con sillones, ducha y un televisor, además de la reinstalación íntegra de las conexiones eléctricas y el acondicionamiento de los baños.

AVION FAU

Los Lockheed KC-130H “Hércules” son aviones de fabricación estadounidense, metálico, de ala alta y cuatro motores, reconocidos por su gran autonomía y capacidad de operar en pistas no preparadas.

Poseen una bodega adaptable para carga pesada, evacuaciones médicas o transporte de personal militar, con capacidad para 92 pasajeros o 64 paracaidistas.

image

En Uruguay, el Escuadrón Aéreo N.º 3 (Transporte), con sede en la Brigada Aérea I (Carrasco), cuenta con dos aeronaves KC-130H en servicio.

Adquiridos del exEjército del Aire y del Espacio español y arribado al país el 15 de febrero procedente de Portugal, donde fue sometido a una inspección y mantenimiento mayor en las instalaciones de OGMA, la aeronave (junto a una sefgunda unidad) fue incorporada por Uruguay en 2020 para reemplazar a los veteranos C-130B de 1992.