Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Jueves:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / FUERZA AÉREA

VIDEO | Habitación con sillones, baño, ducha y un televisor: así es el Hércules con módulo VIP que usó Yamandú Orsi para viajar a Bolivia

La aeronáve sumó capsulas que fueron realizadas en 1994 y utilizadas por varios presidentes. Actualmente no estaban operativas hasta este último viaje a la ciudad de La Paz.

12 de noviembre 2025 - 9:47hs
Lockheed KC-130H Hércules

La aeronáve fue utilizada por primera vez por el actual mandatario de la República, Yamandú Orsi, en el viaje que realizó el viernes a Bolivia para asistir a la ceremonia de asunción de Rodrigo Paz Pereira.

Embed

¿Cómo es el nuevo avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya?

El avión Hércules KC-130H (FAU 595) reacondicionado sumó capsulas que fueron realizadas en 1994 y utilizadas por varios presidentes. Actualmente no estaban operativas hasta este último viaje a la ciudad de La Paz.

Más noticias
no es yamandu orsi | quien es el otro presidente nacido en uruguay que gobierna en la actualidad un pais de america
CURIOSIDADES

No es Yamandú Orsi | Quién es el otro presidente nacido en Uruguay que gobierna en la actualidad un país de América

Roby Schindler y Yamandú Orsi
NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS

"Hay tiempos y hay formas" y Orsi "es un ser con ángel": presidente del Comité Israelita se desmarcó del reclamo de la B'nai B'rith

Cuenta con más de una habitación con sillones, ducha y un televisor, además de la reinstalación íntegra de las conexiones eléctricas y el acondicionamiento de los baños.

AVION FAU

Los Lockheed KC-130H “Hércules” son aviones de fabricación estadounidense, metálico, de ala alta y cuatro motores, reconocidos por su gran autonomía y capacidad de operar en pistas no preparadas.

Poseen una bodega adaptable para carga pesada, evacuaciones médicas o transporte de personal militar, con capacidad para 92 pasajeros o 64 paracaidistas.

image

En Uruguay, el Escuadrón Aéreo N.º 3 (Transporte), con sede en la Brigada Aérea I (Carrasco), cuenta con dos aeronaves KC-130H en servicio.

Adquiridos del exEjército del Aire y del Espacio español y arribado al país el 15 de febrero procedente de Portugal, donde fue sometido a una inspección y mantenimiento mayor en las instalaciones de OGMA, la aeronave (junto a una sefgunda unidad) fue incorporada por Uruguay en 2020 para reemplazar a los veteranos C-130B de 1992.

Temas:

Yamandú Orsi Fuerza Aérea Uruguaya Bolivia

Seguí leyendo

Las más leídas

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles
SUPERGÁS

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera fue duro con Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y opinó de los arbitrajes

Condenaron a prisión a la funcionaria del Fondo Social del Sunca responsable del desvío millonario
SUNCA

Condenaron a prisión a la funcionaria del Fondo Social del Sunca responsable del desvío millonario

Roby Schindler y Yamandú Orsi
NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS

"Hay tiempos y hay formas" y Orsi "es un ser con ángel": presidente del Comité Israelita se desmarcó del reclamo de la B'nai B'rith

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos