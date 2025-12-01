"Todo muy penoso": exdirector de TV Ciudad lamentó decisión del canal y el "desapego a una visión de la realidad" que tenía la señal

Los movimientos en la programación de TV Ciudad de cara a la temporada 2026 generaron crítica desde diferentes frentes ante la posibilidad de la pérdida de contratos laborales.

La próxima temporada, que será la primera completa después de la llegada de Mario Bergara a la Intendencia de Montevideo y por consiguiente el recambio de autoridades del canal, incluyen modificaciones en su grilla y en su señal de streaming, con la salida de algunos programas y la llegada de nuevos ciclos.

Leonardo Pérez Figueroa , ex-director de contenidos y programación de TV Ciudad, se refirió a los cambios en el canal departamental.

"No puedo quedarme en silencio ante lo que viene aconteciendo en el canal, lamentando profundamente la pérdida de fuentes laborales y la pérdida también de espacios, donde la comunicación e información alternativa a los medios hegemónicos y dominantes , encontraba en TV Ciudad un lugar destinado a la gente y su deseo de 'la otra información'", expresó en un mensaje al que accedió El Observador.

El exdirector del canal, que fue parte de la gestión de Alejandra Casablanca al frente de TV Ciudad, dijo estar "triste y apenado por toda esta situación" y señaló que "no hace más que generar más confusión y desapego a una visión de nuestra realidad en la cual siempre creímos".

"En 5 años de gestión, con aciertos y errores, jamás se nos pasó por la cabeza dejar a ningún laburante sin trabajo. Y más aún, me pregunto, ¿Sin programas como La Letra Chica o Sin Fronteras, de que manera alternativa se informará la gente?", escribió y agregó: "Todo muy penoso".

Pérez Figueroa, quien además fue periodista de Subrayado y asesor del exvicepresidente Raúl Sendic, hizo también un descargo sobre la transición con las nuevas autoridades: "Evidentemente no logramos convencer a quienes nos sucedieron de la importancia de la comunicación pensada en la gente y sus necesidades. Perdón", escribió.

"Ojalá el tiempo logre poner las cosas en su lugar. De Nosotros, depende, para bien y para mal...siempre", concluyó.

Cambios en la programación

Según supo El Observador, uno de los programas que no seguirá el año que viene es La letra chica, el periodístico que actualmente es presentado por la periodista Maite Sarasola y el actor Jorge Temponi, y que se buscará que sea reemplazado con otro ciclo de la misma temática.

Desde la Intendencia de Montevideo comentaron a El Observador que en el marco de estos cambios, a partir de 2026 dejarán de emitirse las ediciones dominicales del noticiero del canal, MVD Noticias, que conduce José María Carballo.

Además, las fuentes explicaron que la señal de streaming de TV Ciudad, que cuenta con una programación paralela a la que se emite en televisión abierta, interrumpirá sus salidas durante el verano, con la intención de "que vuelva más potente" y "repensarlo" para el próximo año.

Además de La letra chica, los otros programas que no continuarán serán Sin Fronteras y De Ida y vuelta. En tanto, La Aldea —que conduce Diego González— y Conexiones se mantienen en negociaciones.

El sindicato de TV Ciudad exige "información completa"

En ese contexto, este jueves el sindicato del canal publicó un comunicado en el que los trabajadores explican que "reclaman información sobre el futuro del canal desde hace por lo menos dos meses y desde hace un mes se les comunicó que el 28 de noviembre sería la fecha límite para conocer qué programas seguirían y si habría personas desvinculadas".

El comunicado establece que "desde el lunes 24 se vienen sucediendo reuniones con programas y personas trabajadoras asociadas a los mismos con distinto resultado pero aún no se cuenta con la información completa de la situación del canal".

Los empleados del canal departamental señalan la "sorpresa" que representó que en los últimos días se divulgaran públicamente cifras y decisiones tomadas sobre la continuidad de programas y empleados "que nunca fueron comunicados hasta ahora por parte de la Dirección".

"Estamos en un momento delicado y triste, donde muchas personas sienten la angustia ante la posibilidad de perder su trabajo y otras la ansiedad de lo que sucederá en el futuro. Nos parece inadmisible que la información que se nos ha negado a las y los trabajadores circule con facilidad por varios medios", concluye el comunicado.