Cosse justifica "órdenes" a TV Ciudad por fallecimiento de Vázquez ante "luto nacional"

La intendenta Carolina Cosse justificó las "órdenes" a TV Ciudad en el marco de la transmisión por el fallecimiento delexpresidente Tabaré Vázquez el pasado 6 de diciembre.

Tal como informó El Observador a fines de julio, ese día los encargados de la transmisión por el canal municipal recibieron una serie de audios de WhatsApp con directivas de parte de la directora de Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo (IMM), Ana De Rogatis.

"Tienen material suyo y yo les voy a mandar un material mío de dos minutos y otro de veinte minutos. El material de ustedes más estos dos es lo que se va a pasar en la transmisión durante el duelo nacional. Órdenes de la intendenta", decía en uno de ellos.

Los mensajes precipitaron la renuncia del entonces director de TV Ciudad, Federico Dalmaud, quien dimitió ese mismo domingo. Consultado en aquella fecha por El Observador, el exjerarca se había limitado a apuntar: "Fue una sucesión de hechos que se precipitan, ahí fue el punto cúlmine, con otros asuntos".

El Observador consultó sobre el tema a la propia Cosse en el marco del Día del Comité de Base que el Frente Amplio celebra cada 25 de agosto. Ante la mención de que los audios de De Rogatis aceleraron la salida de Dalmaud —quien venía al frente del canal desde la segunda mitad de la administración de Daniel Martínez—, la intendenta acotó: "No fue así".

—Federico Dalmaud dice que ese y otros episodios...

—Sobre las declaraciones de terceros no me voy a expedir—, zanjó Cosse en ese sentido.

Fuentes políticas confirmaron a El Observador que nunca hubo un contacto entre el director saliente y el ejecutivo departamental para conocer las razones de su renuncia.

Respecto a las directivas al canal municipal, Cosse declaró: "Sobre el día que había fallecido el expresidente Tabaré Vázquez, a mí me preocupó que TV Ciudad no tuviera una señal de luto como tenían todos los canales... eso es así, sin lugar a dudas. Claro, cómo no me va a preocupar. Era un duelo nacional".

Es que uno de los audios de Ana De Rogatis buscaba que en TV Ciudad pudieran colocar un lazo negro en señal de luto. "Me llama Carolina (Cosse) otra vez por el lazo en TV Ciudad. Está un poco sin entender cómo, desde las tres de la mañana que se murió Tabaré, no pudo ir una persona a TV Ciudad a poner un zócalo, un lazo, un algo ahí. ¿Lo podés resolver? Gracias", expresó entonces.

El Observador dialogó con Cosse en el marco de su visita a un comité de base sobre la calle Juan Paullier

Consultada sobre las "órdenes de la intendenta" en que se amparaba la directora de Comunicación para transmitir un determinado contenido, Cosse respondió: "Lo había preparado Comunicación ese material. Yo no...".

—Ella (De Rogatis) dice que fueron "órdenes de la intendenta" el transmitirlos...

—Pero estamos hablando de un luto nacional. ¿Qué clase de pregunta me está haciendo usted?

—¿Había una orden de...?

—Pero por supuesto que sí. El día de luto nacional, claro que tenemos que hacerle honor a Tabaré.

—Usted dice que se justifica por...

—¿Cómo no se va a justificar? Había fallecido Tabaré, y todos los canales estaban con mensajes respetuosos, de luto y demás, transmitiendo también imágenes históricas...

En ese punto de la nota Cosse se despidió y se subió al auto, aludiendo a que tenía que irse.

Día del Comité de Base

Como cada 25 de agosto, el Frente Amplio celebró este miércoles el Día del Comité de Base. Los principales dirigentes de la fuerza política recorrieron a lo largo del día distintos comités de base del país, compartiendo la jornada con los militantes e intercambiando miradas sobre el rol a desempeñar desde la coalición de izquierdas.

"Fue una jornada excelente con una gran participación de los frenteamplistas. Fue una gran participación, me sorprendió alegremente. Siempre el clima de respeto, de afecto, de calma, de reflexión. Un éxito", evaluó Cosse al ser consultada por El Observador al culminar su última visita del día a un comité sobre la calle Juan Paullier.

A lo largo de la jornada las bases compartieron asados y varios dirigentes de peso coincidieron en sus recorridas. La propia Cosse se encontró entre otros con el expresidente José Mujica y el actual coordinador del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich. El clima distendido marcó la pauta de su última visita, en que incluso se permitió bromear "en chino" cuando el parlante apostado en la vereda emitió una notificación en ese idioma mientras ella brindaba un breve discurso.

Dirigentes como el intendente canario Yamandú Orsi y el senador comunista Óscar Andrade pusieron el foco en la importancia de la "unidad" consagrada en cada 25 de agosto. Uno de los temas que más presente estuvo sobre la mesa a lo largo de la jornada fue el futuro referéndum a celebrarse para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Sobre Civila

El Observador también consultó a Cosse sobre la posible candidatura del secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, a la presidencia del Frente Amplio. Es que su nombre había surgido del seno de la alianza de sectores políticos que hizo campaña para llevar a la propia Cosse a estar al frente de la Intendencia de Montevideo.

Consultada sobre la posible candidatura, la ingeniera se limitó a responder: "Eso lo va a resolver el Plenario. Yo quiero se muy respetuosa de los nombres de los compañeros y no quiero entrar en ninguna clase de manejo para acá y para allá".