BCU resolvió intervenir la corredora de bolsa Pérez Marexiano: suspenden actividades y sustituyen autoridades

El Banco Central del Uruguay (BCU) decidió intervenir preventivamente la Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A. en virtud de los hallazgos de una supervisión interna. La resolución, adoptada el 29 de octubre de 2025, ordena la suspensión total de actividades y la sustitución de las autoridades de la empresa , afectando directamente a los accionistas Carlos Pérez y Pedro Pérez.

Según el informe firmado por el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera, la sociedad de bolsa, registrada desde 2004, ha estado involucrada en una serie de irregularidades operativas. Durante 2024, se detectó que Luis Ignacio González, quien no figuraba como empleado de la firma, gestionaba cuentas de clientes a través de instrucciones directas sin la supervisión adecuada.

El 8 de abril de 2025, se descubrió que González, en asociación con Tamara Taube, enviaba a los clientes estados de cuentas falsificados que no reflejaban la rentabilidad real de las operaciones . Además, se encontraron otros actos fraudulentos como la entrega de comprobantes apócrifos a los clientes.

A pesar de ser consciente de la situación, el directorio de Compañía de Valores Pérez Marexiano no reportó los hechos inmediatamente a la Superintendencia de Servicios Financieros, violando así las normativas establecidas . Los accionistas también fueron informados de operaciones indebidas, como el uso de fondos de otros clientes para cubrir saldos negativos.

El informe reveló que no existía un contrato formal entre González y la firma, a pesar de que él realizaba todas las decisiones sobre las inversiones de los clientes. A su vez, se identificaron debilidades en los procedimientos de debida diligencia, y se detectaron irregularidades en el manejo de cuentas, sin registros adecuados ni control de las operaciones.

Resolución

Ante las graves violaciones a las normativas de mercado de valores y la falta de control interno, el BCU decidió intervenir la empresa. La contadora Ana Chaves fue designada como interventora para asumir todas las competencias de los órganos sociales de la sociedad de bolsa.

Se requiere que la compañía notifique a sus clientes y entidades relacionadas sobre la resolución adoptada y entregue información detallada sobre los saldos de las cuentas, tanto de clientes como de la firma, a la Superintendencia de Servicios Financieros.

Además, se ordena una revisión exhaustiva de las operaciones realizadas por la entidad, y el Ministerio Público ha sido informado para investigar posibles delitos relacionados con estas irregularidades.

El reclamo de los damnificados

La semana pasada el caso de la Compañía de Valores Pérez Marexiano dio un giro importante al trasladarse a la esfera civil, donde se anuncian demandas millonarias por parte de clientes afectados por una presunta estafa. El martes 2 de noviembre se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado de Conciliación de 4° Turno, con un reclamo que asciende a casi US$ 1 millón. Los clientes, quienes fueron contactados por Luis Ignacio González Palombo, exfuncionario de la firma, exigen recuperar sus inversiones y se les compensen los daños morales y el lucro cesante.

En esta demanda, tres clientes afirman haber sido estafados por González Palombo, quien se hacía pasar por corredor de la sociedad de bolsa. A diferencia de otros casos, estos clientes mantenían cuentas en Pérez Marexiano, y alegan que el estafador mantuvo reuniones con ellos en las oficinas de la empresa, donde también estuvieron presentes los accionistas de la firma, los hermanos Pérez. Los demandantes solicitan, además de la devolución de su dinero, US$ 10.000 por daño moral y sumas adicionales por daño emergente y lucro cesante, que varían entre los US$ 40.000 y los US$ 450.000, dependiendo del caso.

Investigación penal y denuncia ampliada

La fiscal Sandra Fleitas lidera la investigación penal sobre la estafa, inicialmente denunciada por Pérez Marexiano. Sin embargo, la denuncia fue ampliada para incluir a los directores de la sociedad de bolsa. Se ha señalado que González Palombo captó grandes sumas de dinero bajo falsas promesas de inversión en instrumentos financieros de alto riesgo, utilizando documentación manipulada para dar una falsa apariencia de legalidad.

El estafador y su estilo de Vida

González Palombo, quien había estado vinculado a la firma desde 2019, era conocido por su estilo de vida ostentoso, manejando autos de alta gama y disfrutando de la vida nocturna en Punta del Este. A través de su página web y un podcast, también se presentó como asesor financiero, lo que le permitió ganar la confianza de clientes, incluyendo familiares cercanos, quienes entregaron grandes sumas de dinero para invertir en la bolsa de Estados Unidos.

Las víctimas del fraude, incluidas algunas personas cercanas a González Palombo, se sienten indignadas al ver que él continúa con su vida como si nada hubiera sucedido, mientras la investigación avanza lentamente.