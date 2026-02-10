Uruguay perdió 2-0 ante Colombia en su último partido del grupo y tiene un pie afuera del Campeonato Sudamericano femenino sub 20

Allegra Rodríguez de Uruguay lleva el balón ante la marca de una rival de Colombia en el Campeonato Sudamericano sub 20 femenino 2026

La selección uruguaya femenina sub 20 perdió 2-0 contra Colombia este martes en lo que fue su cuarto partido de su grupo en el Campeonato Sudamericano sub 20 que se disputa en Paraguay, y de esa manera su chance de clasificar a la fase final quedó muy comprometida, ya que dependerá de otros resultados.

Las dirigidas por Marcel Rauss formaron con Olmedo; González, Vázquez, Frachia, Vidiella; Cousillas, Cordero, Pereira; Rodríguez, Pérez y Gómez.

El encuentro se disputó en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, y el primer tiempo tuvo muy poca acción.

Las celestes en su grupo, habían perdido en su debut 2-0 ante Venezuela, luego igualaron 0-0 con Paraguay -que marró un penal- y el sábado, en su anterior cotejo, le habían ganado 1-0 a Chile.

El partido

El encuentro comenzó siendo bastante parejo, con escasas llegadas a los arcos.

Fue Colombia la que se puso en ventaja a poco para que terminara la primera parte.

Sobre los 41 minutos, Maithe López marcó el 1-0 para las cafeteras y así terminó el período inicial.

Para el inicio del complemento, el técnico celeste, Marcel Rauss, ensayó dos variantes: entraron Clara Güell e Ilana Guedes por Isabela Pérez y Valentina Cousillas, respectivamente.

Uruguay buscaba el empate, pero el mismo se le negaba.

A los 76', ingresó Agustina Álvez por Maisha Vázquez en las celestes, buscando un poco más de llegada.

Pero Colombia era más y lo demostró con el segundo gol que llegó a los 83 minutos a través de Fernanda Viáfara.

En el otro encuentro del grupo de Uruguay jugado este martes Venezuela derrotó 2-0 a Paraguay.

A la siguiente ronda clasifican las primeras tres selecciones de la llave, por lo que las celestes (que son las únicas que ya jugaron todos sus partidos), dependerán de otros resultados. En la última fecha a jugarse el jueves, Uruguay necesita que Paraguay ni siquiera empate contra Colombia, y que Chile no le gane a Venezuela por más de dos goles.

Las posiciones tras la cuarta fecha, quedaron de la siguiente manera:

Colombia 7 puntos

Venezuela 6

Paraguay 4

Uruguay 4 (es el único que ya jugó los cuatro partidos)

Chile 1