"Si vamos así y levantamos copas...": la picante respuesta de Jadson Viera que se viralizó al referirse a su curiosa racha en Nacional; mirá lo que dijo

El entrenador de Nacional , Jadson Viera , tuvo una picante respuesta que se viralizó en las redes sociales cuando le preguntaron por su particular racha de partidos en los tricolores, en los que desde su llegada aún no ha ganado en los 90 minutos y solo suma empates.

Luego, jugó las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, con empate 2-2 ante Peñarol en el Campeón del Siglo y luego igualdad 0-0 en el Gran Parque Central, donde los albos luego ganaron 1-0 en el alargue con gol de Christian Ebere para proclamarse campeones.

Este año, en los primeros dos partidos oficiales por Copa de la Liga AUF, Nacional también volvió a empatar en sus dos presentaciones.

En su debut, ante Deportivo Maldonado, fue 0-0 y los tricolores avanzaron por penales, de la misma forma que este sábado, tras igualar 1-1 ante Cerro Largo FC y avanzar a semifinales del certamen.

De esa forma, siempre teniendo en cuenta los 90 minutos, Jadson Viera ha empatado sus seis partidos que dirigió en Nacional.

Este sábado, en el cierre de la rueda de prensa que dio en el Saroldi, le preguntaron por lo “curioso” de su situación al no haber ganado partidos hasta el momento en los tricolores.

“Sí, puede ser, pero si vamos así y levantamos copas, estamos bien”, dijo Jadson Viera, en una respuesta que se viralizó en las redes sociales.