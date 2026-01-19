"Si vamos así y levantamos copas...": la picante respuesta de Jadson Viera que se viralizó al referirse a su curiosa racha en Nacional; mirá lo que dijo
Jadson Viera ha empatado sus seis partidos que dirigió en Nacional en los 90 minutos
19 de enero 2026 - 9:09hs
El entrenador de Nacional, Jadson Viera, tuvo una picante respuesta que se viralizó en las redes sociales cuando le preguntaron por su particular racha de partidos en los tricolores, en los que desde su llegada aún no ha ganado en los 90 minutos y solo suma empates.
El DT llegó a los tricolores en el cierre del Torneo Clausura y empató 0-0 ante Cerro y 1-1 ante Defensor Sporting.
Luego, jugó las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, con empate 2-2 ante Peñarol en el Campeón del Siglo y luego igualdad 0-0 en el Gran Parque Central, donde los albos luego ganaron 1-0 en el alargue con gol de Christian Ebere para proclamarse campeones.
Este año, en los primeros dos partidos oficiales por Copa de la Liga AUF, Nacional también volvió a empatar en sus dos presentaciones.