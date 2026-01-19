Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

"Si vamos así y levantamos copas...": la picante respuesta de Jadson Viera que se viralizó al referirse a su curiosa racha en Nacional; mirá lo que dijo

Jadson Viera ha empatado sus seis partidos que dirigió en Nacional en los 90 minutos

19 de enero 2026 - 9:09hs
Jadson Viera

Jadson Viera

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Nacional vs Cerro Largo

Nacional vs Cerro Largo

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Pedro González

Pedro González

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Nacional vs Cerro Largo

Nacional vs Cerro Largo

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Ignacio Suárez

Ignacio Suárez

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Jadson Viera y Leo Romay

Jadson Viera y Leo Romay

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Ignacio Suárez

Ignacio Suárez

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Ignacio Suárez

Ignacio Suárez

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Ignacio Suárez

Ignacio Suárez

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Cerro Largo vs Nacional

Cerro Largo vs Nacional

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Cerro Largo vs Nacional

Cerro Largo vs Nacional

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Pedro González en Cerro Largo vs Nacional

Pedro González en Cerro Largo vs Nacional

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Cerro Largo vs Nacional

Cerro Largo vs Nacional

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Pedro González en Cerro Largo vs Nacional

Pedro González en Cerro Largo vs Nacional

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Tomás Verón Luppi y Pedro González en Cerro Largo vs Nacional

Tomás Verón Luppi y Pedro González en Cerro Largo vs Nacional

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.54.01
Nacional vs Cerro Largo

Nacional vs Cerro Largo

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Nacional vs Cerro Largo

Nacional vs Cerro Largo

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Tomás Verón Luppi y Pedro González en Cerro Largo vs Nacional

Tomás Verón Luppi y Pedro González en Cerro Largo vs Nacional

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Agustín Dos Santos

Agustín Dos Santos

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Festejo de Agustín Dos Santos

Festejo de Agustín Dos Santos

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Agustín Dos Santos

Agustín Dos Santos

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El entrenador de Nacional, Jadson Viera, tuvo una picante respuesta que se viralizó en las redes sociales cuando le preguntaron por su particular racha de partidos en los tricolores, en los que desde su llegada aún no ha ganado en los 90 minutos y solo suma empates.

El DT llegó a los tricolores en el cierre del Torneo Clausura y empató 0-0 ante Cerro y 1-1 ante Defensor Sporting.

Luego, jugó las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, con empate 2-2 ante Peñarol en el Campeón del Siglo y luego igualdad 0-0 en el Gran Parque Central, donde los albos luego ganaron 1-0 en el alargue con gol de Christian Ebere para proclamarse campeones.

20260117 Ribair Rodríguez y Jadson Viera Nacional Cerro Largo Copa de la Liga AUF. Foto Leonardo Carreño FocoUy (3)
Ribair Rodríguez y Jadson Viera

Ribair Rodríguez y Jadson Viera

Este año, en los primeros dos partidos oficiales por Copa de la Liga AUF, Nacional también volvió a empatar en sus dos presentaciones.

Baltasar Barcia en la práctica ante Danubio
URUGUAYOS

Danubio goleó 5-1 a Nacional en el primera práctica a puertas cerradas de Jadson Viera con su principal equipo; mirá quiénes jugaron

Ribair Rodríguez y Jadson Viera
NACIONAL

Jadson Viera destacó los puntos altos de Nacional al clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga AUF, el debut de los nuevos y los pases por venir

En su debut, ante Deportivo Maldonado, fue 0-0 y los tricolores avanzaron por penales, de la misma forma que este sábado, tras igualar 1-1 ante Cerro Largo FC y avanzar a semifinales del certamen.

De esa forma, siempre teniendo en cuenta los 90 minutos, Jadson Viera ha empatado sus seis partidos que dirigió en Nacional.

Agustín Dos Santos / Nacional vs Cerro Largo
Festejo de Agustín Dos Santos

Festejo de Agustín Dos Santos

Este sábado, en el cierre de la rueda de prensa que dio en el Saroldi, le preguntaron por lo “curioso” de su situación al no haber ganado partidos hasta el momento en los tricolores.

“Sí, puede ser, pero si vamos así y levantamos copas, estamos bien”, dijo Jadson Viera, en una respuesta que se viralizó en las redes sociales.

Embed

Temas:

jadson viera Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Washington Aguerre
PEÑAROL

La trama oculta del vínculo entre Washington Aguerre y Peñarol

Deborah Rodríguez
ENCUENTRO

Déborah Rodríguez fue a ver a Peñarol y se llevó de premio una foto con una leyenda del fútbol uruguayo

Patricio Prieto
CHAMPIONS

Nacional 90-74 Obras Basket por Basketball Champions League Americas: aplastante triunfo del tricolor que ya clasificó a cuartos de final

Santiago Beltrán y Abel Hernández 
PEÑAROL

El pueblo carbonero en vilo: mirá cuándo se hace los estudios Abel Hernández para saber su destino en Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos