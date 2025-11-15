Dólar
FÚTBOL FEMENINO

Sofía Oxandabarat, goleadora de Nacional, tras consagrarse campeona: "Todo el año fuimos superiores al resto"

Sofía Oxandabarat, goleadora de Nacional, habló con los medios tras el triunfo ante Peñarol y la obtención del título en el Parque

15 de noviembre 2025 - 17:40hs
Nacional Peñarol femenino
Dante Fernandez / FocoUy

Sofía Oxandabarat, la gran goleadora de Nacional y de el Campeonato Uruguayo Femenino, habló con la prensa luego del triunfo ante Peñarol por 1-0 este sábado de tarde en el Gran Parque Central y analizó el 2025 del equipo.

En diálogo con AUF TV, Sofía dijo: "Contenta de terminar así, logrando el objetivo principal que era salir campeón. Creo que todo el año fuimos superiores al resto de los equipos y hoy más que nunca queríamos ganar porque sentíamos que en los otros clásicos lo merecíamos".

Nacional femenino
Nacional bicampeón de Uruguay

Nacional bicampeón de Uruguay

"Muy contenta con el apoyo de la gente hoy, agradecerle a los que vinieron que pese al calor se hicieron sentir y ojalá que se vuelva a repetir", afirmó la delantera que acumula 16 goles en los que va de torneo.

"En el primer tiempo tuvimos muchas chances de gol que no pudimos convertir y fuimos al entretiempo con la tranquilidad de que teníamos que seguir haciendo lo mismo y afinar un poco más la puntería", analizó Sofía.

