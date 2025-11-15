Sofía Oxandabarat, goleadora de Nacional, tras consagrarse campeona: "Todo el año fuimos superiores al resto"
Sofía Oxandabarat, goleadora de Nacional, habló con los medios tras el triunfo ante Peñarol y la obtención del título en el Parque
15 de noviembre 2025 - 17:40hs
Dante Fernandez / FocoUy
Sofía Oxandabarat, la gran goleadora de Nacional y de el Campeonato Uruguayo Femenino, habló con la prensa luego del triunfo ante Peñarol por 1-0 este sábado de tarde en el Gran Parque Central y analizó el 2025 del equipo.
En diálogo con AUF TV, Sofía dijo: "Contenta de terminar así, logrando el objetivo principal que era salir campeón. Creo que todo el año fuimos superiores al resto de los equipos y hoy más que nunca queríamos ganar porque sentíamos que en los otros clásicos lo merecíamos".
"Muy contenta con el apoyo de la gente hoy, agradecerle a los que vinieron que pese al calor se hicieron sentir y ojalá que se vuelva a repetir", afirmó la delantera que acumula 16 goles en los que va de torneo.
"En el primer tiempo tuvimos muchas chances de gol que no pudimos convertir y fuimos al entretiempo con la tranquilidad de que teníamos que seguir haciendo lo mismo y afinar un poco más la puntería", analizó Sofía.