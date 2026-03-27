Los clubes de la Liga Uruguaya de Básquetbol dieron por terminado el Reclasificatorio: Bigua y Urunday irán a los playoffs, y Welcome y Cordón al Metro

El Consejo de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) decidió dar por terminado el Reclasificatorio a falta de cuatro fechas para su cierre, decretando el paso a los playoffs de Biguá y Urunday Universitario , y el descenso de Welcome y Cordón.

La decisión se tomó este miércoles por la noche, con la presencia de 11 de los 12 clubes de la LUB (Malvín no estuvo presente).

La decisión se planteó luego de que en la fecha del lunes se confirmaran los descensos de Welcome y Cordón , y Biguá y Urunday sacaran una diferencia amplia sobre Goes y Unión Atlética para entrar a playoffs.

Según informó la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) en un comunicado, la finalización del torneo se resolvió "de acuerdo al contexto deportivo, económico y de seguridad".

Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol vapulearon a Hebraica Macabi y Malvín, y Aguada venció a Defensor Sporting

La moción fue apoyada por diez de los 11 clubes presentes, con la única abstención de Defensor Sporting.

Esta medida, que dejará a Biguá y Urunday con varias semanas de espera hasta el final de la Liguilla, ya se tomó en la temporada 2023-2024, la primera en la que se utilizó el formato de la tabla dividida. Al año siguiente se optó por una segunda fase de una sola rueda, pero para la actual temporada se volvió al ida y vuelta.

Los clubes también se comprometieron a "trabajar sobre un reglamento que solucione dicha problemática de cara a futuros torneos, así como también ajustes en el Código de Penas y en la forma de disputa", detalló la FUBB.

Así terminó la tabla del Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOS PARTIDOS PERDIDOS Biguá (playoffs) 44 28 16 12 Urunday Universitario (playoffs) 40 27 13 14 Unión Atlética** 37 28 14 14 Goes 36 27 9 18 Welcome (descenso al Metro) 32 28 4 24 Cordón* (descenso al Metro) 31 28 5 23

*Sufrió la pérdida de dos puntos

**Sufrió la pérdida de cinco puntos