La broma que le hizo Darwin Núñez al capitán de Inglaterra, Jordan Henderson, luego del partido entre Uruguay e Inglaterra; mirá el video

La selección uruguaya consiguió un empate en el último minuto, 1-1, contra Inglaterra este viernes en el Estadio de Wembley por la fecha FIFA de marzo y el delantero Darwin Núñez volvió a hacer fútbol luego de un mes.

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Cabe recordar que no puede hacerlo en la competencia local con Al-Hilal tras la llegada de Karim Benzema, ya que no aparece más en la lista de futbolistas habilitados por el club, pero sí puede hacerlo por la Champions League de Asia.

Lo que sucede es que debido al conflicto en Medio Oriente, la Confederación Asiática de Fútbol decidió la suspensión de todos los partidos de esta competencia, por lo que el uruguayo, por ahora, no puede jugar tampoco.

El delantero uruguayo disputó los últimos 3 minutos del encuentro, ya que solo allí le dio cabida el técnico Marcelo Bielsa en el mismo, y no participó del juego.

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El encuentro con Jordan Henderson

Luego de terminado el partido entre Uruguay e Inglaterra en Wembley, Darwin Núñez se saludó con un viejo conocido.

Se trata de Jordan Henderson, quien este viernes fue el capitán de los ingleses y a quien Federico Valverde le entregó un banderín muy especial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Ambos llegaron a ser compañeros en Liverpool de Inglaterra en los últimos tiempos de Henderson en el club y en la primera temporada del uruguayo.

Pero más allá de ese encuentro, luego de haberse cambiado ambos en sus respectivos vestuarios, mientras el capitán inglés brindaba declaraciones a la televisión de su país, Darwin Núñez pasó por detrás suyo y lo abrazó en plena nota, lo que causó la sonrisa de su excompañero.

Luego, Darwin escribió en sus redes y en inglés: "Un gusto haberte podido ver nuevamente, hermano".