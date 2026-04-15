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Nicolás Lodeiro tras la victoria de Nacional: "Mi hijo me decía 'vamos a jugar la Copa Libertadores', era un sueño volver"

"Soñaba con este momento, desde 2009 que no jugaba una Copa Libertadores en el Parque", afirmó el referente tricolor, que también destacó a Sebastián Coates

15 de abril de 2026 9:43 hs
Nicolás Lodeiro celebra uno de los goles de Nacional contra Deportes Tolima por la Copa Libertadores

Nicolás Lodeiro celebra uno de los goles de Nacional contra Deportes Tolima por la Copa Libertadores

Foto: Nacional

Nicolás Lodeiro celebró la victoria 3-1 de Nacional contra Deportes Tolima por la Copa Libertadores y aseguró que volvió al tricolor el año pasado "para estas noches" en el Gran Parque Central, en una rueda de prensa en la que también habló sobre la ilusión de su hijo de verlo jugar este torneo.

Al mediapunta le preguntaron a quién le iba a dar su camiseta del partido, y respondió que se guardó la del primer tiempo por lo que significaba para él volver a jugar la Libertadores, mientras que la segunda la cambió para llevarse la de Tolima "al museo".

"Me guardo la de primer tiempo porque soñaba con este momento, desde 2009 que no jugaba una Libertadores en el Parque. Volví para estas noches", afirmó Lodeiro.

El futbolista de 37 años destacó la "emoción" que sintió al ver a su familia en la tribuna, entre ellos a su hijo, que antes de que se concretara su regreso le hablaba de la copa: "Él decía 'vamos a jugar a Libertadores'. Era un sueño para mí volver al Parque en una Libertadores, y bueno, no podíamos perder".

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El DT de Deportes Tolima dijo que eran "cien veces mejores" que Nacional en la pausa del primer tiempo, quedó grabado, y Jorge Bava le respondió: mirá el video

Luego le consultaron si le veía "futuro" en el fútbol a su hijo, y Lodeiro aclaró que al niño "le gusta, que es lo importante". "Se divierte, lo disfruta. Uno como padre contento acompañándolo, pero bueno, es chiquito", agregó.

El elogio de Nicolás Lodeiro a Sebastián Coates y el apoyo a Tomás Viera e Ignacio Suárez

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Nicolás Lodeiro celebra el gol de Sebastián Coates en el partido ante Deportes Tolima

Nicolás Lodeiro celebra el gol de Sebastián Coates en el partido ante Deportes Tolima

A Lodeiro también le preguntaron si habló con Ignacio Suárez y Tomás Viera luego de los últimos partidos, tras el error del arquero ante Coquimbo Unido que permitió el empate del equipo chileno y los errores de Viera en la derrota 4-2 contra Deportivo Maldonado.

"Sí se hablo, pero ellos tienen el apoyo no solo mío, sino que de todo el equipo", remarcó el mediapunta, que puntualizó que los futbolistas "son seres humanos".

"Nos podemos equivocar, más en esta profesión", continuó, y afirmó que "el arquero sabe que que por ahí tiene más resonancia porque está en un lugar clave" y "el defensa también". "Obviamente no se le dio mucha importancia. Hay que apoyarlos. Necesitamos de todos, borrón y cuenta nueva", agregó.

Minutos después le hablaron sobre el rendimiento de Sebastián Coates, que lleva dos goles en los dos primeros partidos de la Libertadores, y Lodeiro enfatizó que el zaguero "está hecho para este tipo de partidos".

"A disfrutar de Seba, que lo tenemos con nosotros. Me alegro mucho porque él trabaja, se dedica así también como uno. Siente lo que es Nacional. Ahí la gente a veces no sabe, pero uno que lo conoce me pone muy contento que personas como él tengan este premio de hacer un gran partido como lo hizo y también un golcito siempre a la confianza viene bien", concluyó.

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