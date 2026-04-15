"¿Conmebol va a multar al árbitro?": Renato Gaúcho y Vasco Da Gama estallaron contra Hernán Heras por una actuación "inadmisible" en la derrota ante Audax en Brasil

Audax Italiano chileno derrotó este martes en Río de Janeiro por 1-2 al Vasco da Gama, que terminó el partido con nueve jugadores, en la segunda jornada del grupo G de la Copa Sudamericana , partido que fue arbitrado por el juez uruguayo Hernán Heras , quien fue cuestionado por el equipo local.

El argentino Franco Troyansky fue el artífice de la victoria con remontada del cuadro chileno, al anotar de penal el gol definitivo, en el minuto 85, y dar la asistencia del primero, que tuvo la firma de Michael Vadulli.

Brenner abrió el marcador en el minuto 45+2 para los brasileños, que jugaron en desventaja desde el minuto 34 por una doble amarilla a João Pedro, conocido como JP, y luego perdió por roja directa a Carlos Cuesta por la falta que propició el penal , en el minuto 83.

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Audax empató en el liderato del grupo G con Olimpia, ambos con 3 puntos. El equipo paraguayo aún no ha entrado en campo en la segunda jornada y recibe este miércoles al argentino Barracas Central, que tiene un punto, al igual que Vasco da Gama.

El equipo carioca pagó con la derrota en el estadio de São Januário el planteamiento del técnico Renato Gaúcho de salir con una alineación plagada de suplentes, lo que limitó sus opciones ofensivas.

Las polémicas

El partido estuvo totalmente equilibrado hasta la expulsión de Joao Pedro por una polémica segunda tarjeta amarilla, en una jugada en la que aparentemente no había falta.

Joao Pedro recibió una primera amarilla por una jugada que Heras observó en el VAR, donde estuvo Diego Dunajec.

Uruguayan referee Hernan Heras gestures during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Vasco da Gama and Chile's Audax Italiano at Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil on April 14, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) Hernán Heras en Vasco vs Audax Italiano Foto: AFP

La infracción fue muy similar a la que, por ejemplo, le costó la roja a Maximiliano Gómez, de Nacional, ante Wanderers, por parte del juez Leandro Lasso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNChile/status/2044210599454716241&partner=&hide_thread=false ¡COMO EN CHILLÁN... PERO ÉSTA SE REVISÓ EN EL VAR Y TERMINÓ EN AMARILLA!



Joao Pedro le entró con todo a Mateos, en una jugada muy parecida a la del duelo de Ñublense con la U.



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Tras observarla, Heras le sacó amarilla.

Luego, JP tuvo la segunda tarjeta en una acción en la que pareció que la falta la cometió el rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNChile/status/2044216911546769733&partner=&hide_thread=false ¡AHORA SÍ, TARJETA ROJA PARA JOAO PEDRO!



El volante de Vasco, que había entrado muy fuerte a Mateos y solo recibió amarilla, volvió a cometer una dura infracción y esta vez se fue expulsado.



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La expulsión animó al Audax a ser más ofensivo. El equipo chileno rozó el gol con un remate de primeras de Esteban Matus al filo del descuento de la primera parte.

Vasco da Gama's Uruguayan defender #02 Jose Luis Rodriguez eyes the ball during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Vasco da Gama and Chile's Audax Italiano at the Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on April 14, José Luis Rodríguez en Vasco vs Audax Foto: AFP

Pero en la jugada siguiente, fue el equipo brasileño quien tomó la delantera en el marcador en una jugada en velocidad que culminó Brenner, tras un pase del uruguayo 'Pumita' Rodríguez desde la banda.

El empate chileno llegó en un contraataque liderado por Troyansky, que desde el extremo derecho sirvió un centro para que Vadilli, completamente solo en el área, rematase de cabeza sin oposición en el minuto 65.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044231246302023856&partner=&hide_thread=false El VAR revisó y esto es PENAL sobre Troyansky: ¡Audax Italiano se puede poner 2-1 ante Vasco da Gama sobre el final del partido!



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Después, el mismo Troyansky fue el protagonista del penal cometido por Cuesta, que fue chequeado por el VAR, y definió desde los once metros para certificar la primera victoria de los chilenos en la competición.

Uruguayan referee Hernan Heras gestures during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Vasco da Gama and Chile's Audax Italiano at Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil on April 14, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) Hernán Heras en Vasco vs Audax Italiano Foto: AFP

En el grupo, solo pasará a octavos de final el primer clasificado. El segundo jugará una eliminatoria previa ante un eliminado de la Libertadores.

La reacción de Renato Gaúcho contra Hernán Heras

Tras el partido, el DT de Vasco, el polémico Renato Gaúcho, se refirió a la actuación de Heras y también a las versiones de que la Conmebol lo podría multar debido a que no asistió al primer partido de la Copa Sudamericana de su equipo en Argentina porque para él la prioridad en estos días es el Brasileirao.

“Siempre he dicho que la prioridad del club es el Campeonato Brasileño. Es la prioridad del club. No viajé, me criticaron y la Conmebol me gritó... ¿Le gritará la Conmebol al árbitro hoy? ¿O me gritarán a mí? A la Conmebol debería preocuparle quién arbitrará los partidos. ¿Es esa su preocupación (respecto al proceso)?”, comentó.

Vasco da Gama's head coach Renato Gaucho gestures before the start of the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Vasco da Gama and Chile's Audax Italiano at the Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on April 14, 2026. (Pho Renato Gaucho en Vasco vs Audax Foto: AFP

“Pero nadie pone excusas por la derrota. Sabíamos que sería difícil, nos pusimos en ventaja, perdimos a un jugador en el primer tiempo. Es muy difícil jugar 11 contra 11, y con un jugador menos... Desafortunadamente, el rival se hizo más fuerte y al final del partido, lamentablemente, cometimos un penal infantil que nos costó la derrota”, agregó, reconociendo que en esa jugada estuvo bien Heras y el VAR.

El DT también se refirió a las expulsiones de su equipo. “Hablo mucho con los jugadores, les pido que mantengan la calma, pero a veces es difícil. Un arbitraje como el de hoy se descontrola. La expulsión injusta de JP perjudicó a nuestro equipo”.

Uruguayan referee Hernan Heras gestures during the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Vasco da Gama and Chile's Audax Italiano at Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil on April 14, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) Hernán Heras en Vasco vs Audax Italiano Foto: AFP

“¿Multará la Conmebol al árbitro? No lo sabes, pero si el club comete el más mínimo error, es una multa. ¿Y hoy nos hicieron daño? ¿Van a armar el mismo escándalo que armaron conmigo cuando no fui a Argentina? Doble moral. Hablo mucho, incluso sobre tarjetas amarillas, así que no reciben una, imagínate una roja. La expulsión de JP fue injusta, no sé por qué expulsaron a Cuesta, si ofendió al árbitro o era el último hombre. Nos hicieron daño desde el primer tiempo, pero nadie está poniendo excusas por la derrota. 11 contra 11 ya es difícil, hubo errores y expulsiones. Si no viajo, Conmebol, Dios mío. A ver qué hacen”, agregó.

“Inaceptable”

Por su parte, el jugador Thiago Mendez también cargó contra Heras al hacer un balance del partido.

"No fue falta de coordinación. El equipo estaba bien organizado y marcamos un gol. Por un despiste, concedimos un contraataque. La mitad de la culpa es de nuestro equipo, pero el árbitro tiene gran parte de la responsabilidad. Su actuación hoy es inaceptable. El árbitro no favoreció a nuestro equipo en ningún momento, solo al rival", declaró a Paramount+.