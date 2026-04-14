Los convocados de Nacional para enfrentar a Tolima por Copa Libertadores; mirá la lista de Jorge Bava con Luis Mejia y un juvenil como novedad
El panameño Luis Mejía, recuperado de su desgarro, encabeza la nómina y se perfila para ser titular
14 de abril de 2026 13:28 hs
Jorge Bava en el partido entre Nacional y Central Español
Foto: Enzo Santos / FocoUy
Nacional dio la lista de 25 convocados para enfrentar a Deportes Tolima este martes a las 19:00 en el Gran Parque Central, en el primer partido de los albos de locales en la Copa Libertadores por la segunda fecha de la fase de grupos.
El panameño Luis Mejía, recuperado de su desgarro, encabeza la nómina y se perfila para ser titular.
La novedad en la lista es la presencia de Juan Ignacio García, uno de los juveniles que está en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Si bien aparece entre los defensas, es un volante central de 19 años que cuenta con un partido en los albos, en el amistoso ante Campana de Libertad jugador el año pasado en San José.
Con respecto a las bajas, no están los lesionados Emiliano Ancheta, Camilo Cándido, ni Gonzalo Carneiro.
Luego de la rotación en Maldonado, Nacional volverá a colocar a sus mejores jugadores este martes en el Gran Parque Central, donde tendrá su primer partido por la Copa Libertadores.
El entrenador podría realizar un cambio de sistema táctico con una línea de tres en el fondo.
El probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates y Paolo Calione; Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro y Nicolás Rodríguez; Nicolás López y Maximiliano Gómez.
Entradas agotadas en el Gran Parque Central
Pese a los últimos malos resultados, los hinchas tricolores respondieron en gran forma y el Gran Parque Central tendrá entradas agotadas este martes por la Copa.