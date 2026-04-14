Los convocados de Nacional para enfrentar a Tolima por Copa Libertadores; mirá la lista de Jorge Bava con Luis Mejia y un juvenil como novedad

Nacional dio la lista de 25 convocados para enfrentar a Deportes Tolima este martes a las 19:00 en el Gran Parque Central, en el primer partido de los albos de locales en la Copa Libertadores por la segunda fecha de la fase de grupos.

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El panameño Luis Mejía , recuperado de su desgarro, encabeza la nómina y se perfila para ser titular.

La novedad en la lista es la presencia de Juan Ignacio García , uno de los juveniles que está en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Si bien aparece entre los defensas, es un volante central de 19 años que cuenta con un partido en los albos, en el amistoso ante Campana de Libertad jugador el año pasado en San José.

Luis Mejía en la práctica de Nacional de este lunes

Luis Mejía en la práctica de Nacional

Con respecto a las bajas, no están los lesionados Emiliano Ancheta, Camilo Cándido, ni Gonzalo Carneiro .

Nacional se llama a silencio: la decisión del presidente Ricardo Vairo, que replica la estrategia que marcó un "cambio importantísimo" para la definición del campeonato pasado

La sanción que recibió el directivo de Nacional, Federico Britos, tras ser denunciado por Javier Burgos por "agresión" en el partido ante Central en el GPC

El probable equipo de Nacional

Luego de la rotación en Maldonado, Nacional volverá a colocar a sus mejores jugadores este martes en el Gran Parque Central, donde tendrá su primer partido por la Copa Libertadores.

El entrenador podría realizar un cambio de sistema táctico con una línea de tres en el fondo.

El probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates y Paolo Calione; Baltasar Barcia, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro y Nicolás Rodríguez; Nicolás López y Maximiliano Gómez.

luciano boggio nicolás lópez deportivo maldonado nacional 20260411 Luciano Boggio y Nicolás López en la previa del partido ante Deportivo Maldonado Foto: Enzo Santos / FocoUy

Entradas agotadas en el Gran Parque Central

Pese a los últimos malos resultados, los hinchas tricolores respondieron en gran forma y el Gran Parque Central tendrá entradas agotadas este martes por la Copa.

Los convocados de Nacional

Arqueros

Luis Mejía

Ignacio Suárez

Felipe Bianchi

Defensas

Nicolás Rodríguez

Juan Pintado

Juan García

Sebastián Coates

Paolo Calione

Agustín Rogel

Tomás Viera

Federico Bais

Volantes

Nicolás Lodeiro

Lucas Rodríguez

Mauricio Vera

Luciano Boggio

Agustín Dos Santos

Luciano González

Delanteros

Tomás Verón Lupi

Rodrigo Martínez

Baltasar Barcia

Juan Cruz De Los Santos

Nicolás López

Maximiliano Silvera

Pavel Núñez

Maximiliano Gómez