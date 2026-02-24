Savina Bergara, pívot que jugó en selecciones juveniles de Uruguay, cambió de equipo en España en handball

La jugadora uruguaya de handball Savina Bergara se transformó este lunes en nueva jugadora de Atticgo Elche , equipo que milita en la primera división española femenina de balonmano, la Liga Guerreras Iberdrola.

Bergara es generación 2005, tiene 21 años, nació en Uruguay pero emigró a muy joven edad a España donde se formó en Caja Rural Aula Valladolid.

La jugadora ha militado en el equipo de Valladolid durante las últimas cinco temporadas en la liga española y ha anotado más de 100 goles.

La pivot, seleccionada por Uruguay en categorías inferiores afirma a los medios del club que aceptó la oferta del equipo de Elche “porque tiene un proyecto muy bonito, tentador y desafiante”.

“Es un club que siempre saca lo mejor de cada jugadora a nivel personal y deportivo”, añadió la uruguaya, que calificó como “reto personal” su etapa en Elche, equipo al que siempre ha seguido “por su lucha, carácter y entrega”.

“Defiende y define qué es este deporte”, sentenció la jugadora, segunda incorporación del equipo ilicitano para el próximo curso.

El entrenador de las selecciones de Uruguay, Leonardo Puñales, informó a Referí que Bergara "está en el radar" de la selección mayor y recordó que Bergara jugó el Mundial juvenil de Macedonia del Norte en 2022 donde Uruguay enfrentó a República Checa, Noruega y Brasil en el grupo.

En 2023, además, jugó un Campeonato Sur y Centroamericano con la selección junior.

Puñales contó que en el Mundial tuvo la mala fortuna de quebrarse el caballete en el debut ante las checas y eso determinó que solo pudiera después entrar a tirar lanzamientos de siete metros (penales) ante Noruega y Brasil.